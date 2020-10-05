Aslıhan Gürbüz gelen taciz mesajını ifşa etti

Aslıhan Gürbüz, ''Biz susmayacağız siz adam olacaksınız'' dedi. İfşalandığını gördüğünde 'Dikkat çekmek için yazdım' diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, ''Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil'' yazdı.

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