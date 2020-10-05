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Haber Giriş: 05.10.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

Aslıhan Gürbüz gelen taciz mesajını ifşa etti

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Aslıhan Gürbüz gelen taciz mesajını ifşa etti
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Aslıhan Gürbüz erkek bir takipçisinin attığı taciz mesajını ifşa etti. Aslıhan Gürbüz ifşa ettiği taciz mesajları sonrası "Biz susmayacağız siz ADAM olacaksınız!" dedi.

 

Aslıhan Gürbüz, ''Biz susmayacağız siz adam olacaksınız'' dedi. İfşalandığını gördüğünde 'Dikkat çekmek için yazdım' diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, ''Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil'' yazdı.

Aslıhan Gürbüz gelen taciz mesajını ifşa etti

 

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