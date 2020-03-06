Haber Giriş: 06.03.2020 - 07:30,
Aslı Üstünkaya'ya mektup koruması
BEŞİKTAŞ Spor Kulübü’nün eski başkanı Mehmet Üstünkaya’nın kızı Aslı Üstünkaya, 8 yıl önce boşandığı işadamı Volkan Ekinci’den korunmak için mahkemeye başvurdu.
Üstünkaya, Ekinci’nin ısrarcı mektuplar göndererek kendisini baskı altına almaya çalıştığını öne sürdü. Mahkeme, 2 ay süreyle Volkan Ekinci’nin eski eşine şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, evine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
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