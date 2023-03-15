Aslı Gümüşel ve Metin Şen tek celsede boşanmıştı... Yaza kadar aynı evdeler!

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Cemiyetin ünlü çifti Aslı Gümüşel ve Metin Şen’in önceki gün tek celsede boşanması, sosyeteye bomba gibi düştü. İki oğlu olan çift, 23 yıllık evliliklerini, Beykoz Adliyesi’nde görülen 15 dakikalık bir duruşmayla bitirdi.
İkili, yaptıkları basın açıklamasında evliliklerini, yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak medeni şekilde noktaladıklarını söyledi.
Dostça yollarını ayırdıklarını söyleyen Metin Şen ve Aslı Gümüşel, evlatları için arkadaşlıklarının devam edeceğini de belirtti. Benim de aldığım istihbarata göre çift, anlaşmalı boşanarak dostluklarının zarar görmesini istememiş.
Derin 7 yaşında
İş dünyasının ünlü ismi Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hatipoğlu, kızları Derin’in yedinci yaşı için eğlenceli bir parti yaptı.
Funloft eğlence alanında çocuklar için eğlenceli bir parti veren Hatipoğlu çifti, sonrasında Papermoon’a giderek ayrı bir kutlama yaptı. Aile fertlerinin bir arada olduğu kutlamada Derin, pastasını kardeşi Defne ile birlikte üfledi. Derin’e yeni yaşında mutluluklar diliyorum...
Köşkten çıkmıyor
Cemiyetin sanatsever isimlerinin yakından tanıdığı Sevil Dolmacı’nın ev sahibiyle mahkemelik olduğunu öğrendim. Pandemi döneminde Beşiktaş Abbasağa’daki Beyaz Köşk’e taşıdığı galerisini, mülk sahibinin isteği üzerine boşaltmayan Dolmacı’ya mahkeme kararıyla tahliye emri gelmiş.
Ev sahibi, pandemi sonrası ofise gelen ekibi için şimdilik yeni bir yer tutmuş ama kendi yerine geri dönmek de elbette hakkı. Her gün bu konuda başka bir mağduriyet duyuyoruz. Ev sahibinin de kiracının da haklı olduğu konular var elbette; artık adaleti mahkeme sağlayacak..