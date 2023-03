Aslı Gümüşel ve Metin Şen tek celsede boşanmıştı... Yaza kadar aynı evdeler!

Haberin Devamı

Cemiyetin ünlü çifti Aslı Gümüşel ve Metin Şen’in önceki gün tek celsede boşanması, sosyeteye bomba gibi düştü. İki oğlu olan çift, 23 yıllık evliliklerini, Beykoz Adliyesi’nde görülen 15 dakikalık bir duruşmayla bitirdi.

İkili, yaptıkları basın açıklamasında evliliklerini, yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak medeni şekilde noktaladıklarını söyledi.



Dostça yollarını ayırdıklarını söyleyen Metin Şen ve Aslı Gümüşel, evlatları için arkadaşlıklarının devam edeceğini de belirtti. Benim de aldığım istihbarata göre çift, anlaşmalı boşanarak dostluklarının zarar görmesini istememiş.

Haberin Devamı

Bu arada boşanma, çiftin basın açıklaması nedeniyle her yerde haber oldu. Ama ben size büyük bir gizlilikle korunan boşanma protokolünden ayrıntılar vererek, Hürriyet okuru olmanın ayrıcalığını sunayım...Çift, yaptıkları boşanma protokolüne göre birbirinden herhangi bir taşınmaz istemedi. Onun yerine her ikisi de tüm mal varlıklarını oğulları Berke ve Batu’nun üzerine yaptı. Metin Şen , eski eşine her ay 15 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etti.Bu arada en çarpıcı detayı en sona sakladım! Çift dostça ayrıldı dedim ya, gerçekten de Etiler’deki evlerinde yaza kadar birlikte yaşayacak. Yaz tatili sonrası ikili, evlerini ayırarak, hayatlarına bekar birer anne-baba olarak devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun...

Derin 7 yaşında

İş dünyasının ünlü ismi Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hatipoğlu, kızları Derin’in yedinci yaşı için eğlenceli bir parti yaptı.

Funloft eğlence alanında çocuklar için eğlenceli bir parti veren Hatipoğlu çifti, sonrasında Papermoon’a giderek ayrı bir kutlama yaptı. Aile fertlerinin bir arada olduğu kutlamada Derin, pastasını kardeşi Defne ile birlikte üfledi. Derin’e yeni yaşında mutluluklar diliyorum...

Haberin Devamı

Köşkten çıkmıyor

Cemiyetin sanatsever isimlerinin yakından tanıdığı Sevil Dolmacı’nın ev sahibiyle mahkemelik olduğunu öğrendim. Pandemi döneminde Beşiktaş Abbasağa’daki Beyaz Köşk’e taşıdığı galerisini, mülk sahibinin isteği üzerine boşaltmayan Dolmacı’ya mahkeme kararıyla tahliye emri gelmiş.

Ev sahibinin kendi işyeri olarak kullandığı Beyaz Köşk’e yeniden taşınmak istemesiyle çıkan gerilim, taraflar arasında anlaşma olmayınca yasal mercilere devredilmiş.

Ev sahibi, pandemi sonrası ofise gelen ekibi için şimdilik yeni bir yer tutmuş ama kendi yerine geri dönmek de elbette hakkı. Her gün bu konuda başka bir mağduriyet duyuyoruz. Ev sahibinin de kiracının da haklı olduğu konular var elbette; artık adaleti mahkeme sağlayacak..

Haberin Devamı