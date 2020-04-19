Aslı Enver ve sevgilisi Kerem Tunçeri bir ay önce tanışmış

BİR AY ÖNCE TANIŞTILAR

Kerem Tunçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Corona virüsü salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor. Kerem Tunçeri ve Aslı Enver dikkat çekmemek için sosyal medyada da birbirlerini takip etmiyor.

URAZ İLE YAKINLAŞMIŞTI

Oyuncu Aslı Enver’in birkaç ay önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir görüşmesi olmuştu. İki kez yemeğe çıkan ikili ortak nokta bulamayınca görüşmeme kararı almıştı.