Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Aslı Enver sessizliğini bozdu! Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu...

#Aslı Enver#Önder Öztarhan#Şeyma Subaşı
Aslı Enver sessizliğini bozdu Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından haberler...

Haberin Devamı

Aslı Enver, Önder Öztarhan’la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Etiler’de objektife takılan Aslı Enver, yeni bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkacağını ve bu nedenle heyecanlı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Önder Öztarhan’la Çeşme tatilinde görüntülenen Enver, ilişkisiyle ilgili sorular üzerine “İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim” demekle yetindi. Oyuncu, muhabirlerin “Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba” yorumuna ise gülümseyerek karşılık verdi. (Sayit DURMAZ)

Aslı Enver sessizliğini bozdu Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu...

Barışma olmayacak

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini bitirdiğini açıklayan Şeyma Subaşı önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Subaşı, biten ilişkisiyle ilgili “Her işte bir hayır vardır, buna inanıyorum” yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

Şeyma Subaşı, daha önce de ayrıldıklarını hatırlatarak “Yeniden bir araya gelir misiniz?” diye soran muhabirlere kesin bir dille yanıt verdi: “Tekrar bir barışma olmayacak.” (Behlül AYDIN)

Aslı Enver sessizliğini bozdu Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu...

Hayatta konuşmam

Hande Yener makyajsız görüntülenince nasıl kaçacağını şaşırdı!

Hande Yener önceki gün Etiler’deydi. Bir güzellik merkezinden çıktıktan sonra objektifleri fark eden ünlü şarkıcı hızla aracına bindi.
Makyajsız olduğu için görüntülenmek istemeyen ünlü popçu, “Hayatta konuşmam. Bugün konuşturamazsınız beni” diyerek uzaklaştı. (Deniz BOY)

Aslı Enver sessizliğini bozdu Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu...

Yıldız’ın evi hayvanat bahçesi

Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını önceki akşam Etiler’deki Sahne İstanbul’da kutladı. Partiye katılanlar arasında Bülent Ersoy da vardı.

Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe’nin sokak hayvanlarına yönelik tweet’i sorulunca şöyle dedi: “Ben kürk giyerim ama o ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah’a mahsus. İnanınız Yıldız’ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde. Asla kötü bir niyetle söylemedi o sözü.”

Haberin Devamı

Aslı Enver sessizliğini bozdu Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu...

İngilizce şarkı için stüdyoda

İngilizce single çalışmalarını Los Angeles’ta sürdüren Edis, Grammy ödüllü prodüktör

Warner Music Group’tan çıkacak İngilizce single’ı için Amerika’da stüdyoya kapanan Edis, dünya müzik listelerinde yer alan pek çok şarkıda imzası bulunan prodüksiyon grubu The Orphanage ile çalışıyor. Rihanna, Jennifer Lopez gibi yıldızlarla işbirliği yapan grubun kurucusu Oak Felder, Edis’in şarkısına büyük özen gösteriyor.

Aslı Enver sessizliğini bozdu Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu...

Annesi Türk
Annesi Türk olan ve Türkiye’de doğan Oak Felder, Edis’in single’ını manevi olarak da desteklediğini söylüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aslı Enver#Önder Öztarhan#Şeyma Subaşı

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna