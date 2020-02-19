Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:28,
Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu'nun flörtü kısa sürdü!
İki ünlü oyuncu Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu kısa bir süre önce görüşmeye başladı. Ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve çiftin flörtü sadece 2 akşam yemeği kadar sürdü.
Aslı Enver, 3 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz’dan 5 ay önce ayrılmıştı. Güzel oyuncu, ‘Sefir’in Kızı’ dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı.
Sessiz sedasız...
İki kez yemeğe çıkan çift anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti. (Posta)
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