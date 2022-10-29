Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

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Önceki gün Levent’te görüntülenen oyuncu, “Berkin Bey’le ilişkiniz devam ediyor mu?” sorusuna “Evet evet. İyi gidiyor, süper” yanıtını verdi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Enver, sorular üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı. (Behlül AYDIN)
ŞANS ÖPÜCÜĞÜ
Levent Yüksel önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Eşi Özlem Öztürk ünlü şarkıcıyı sahneye öperek uğurladı.
SESSİZ AKŞAM
Hadise’yle evliliğini yakın zamanda bitiren Mehmet Dinçerler önceki akşam Nişantaşı St Regis Otel’de yemekteydi.
Dinçerler’in mekana esmer bir güzelle el ele geldiği iddia edildi. İş insanı, mekandan tek başına çıktı. Dinçerler, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)
MÜTHİŞ BENZERLİK
Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi “Prestij Meselesi”nin ilk tanıtımı yayınlandı. Oyuncuların canlandırdıkları sanatçılara olan benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu.
SIRADA ALBÜM VAR
Aleyna Tilki, stüdyo çalışması devam eden yeni albümü öncesinde “Tanırım İntiharı” adlı şarkısını sevenleriyle buluşturdu.
Sözü ve müziği Aleyna Tilki’ye ait şarkının düzenlemesine Can Atayılmaz ve Ozan Çolakoğlu imza attı. “Tanırım İntiharı” şarkısının klibi de sosyal medyada ses getirdi.
'DİLLİRGA' GELİYOR
Sözü ve müziği Aleyna Tilki’ye ait şarkının düzenlemesine Can Atayılmaz ve Ozan Çolakoğlu imza attı. “Tanırım İntiharı” şarkısının klibi de sosyal medyada ses getirdi.
Film ekibinden İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasap-başoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat, Kıbrıs türküsü “Dillirga”yı seslendirdi. Kıbrıs’ta yaşanan komik bir kız isteme hikâyesini konu alan “Müstakbel Damat”,
11 Kasım’da vizyona girecek.