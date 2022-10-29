Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Levent Yüksel
Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 07:00

Ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak’la ilişkisi hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Önceki gün Levent’te görüntülenen oyuncu, “Berkin Bey’le ilişkiniz devam ediyor mu?” sorusuna “Evet evet. İyi gidiyor, süper” yanıtını verdi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Enver, sorular üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı. (Behlül AYDIN)

Gözden Kaçmasın

Yalnızlık kısa sürdü... Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile el ele görüntülendiYalnızlık kısa sürdü... Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile el ele görüntülendi Haberi görüntüle

ŞANS ÖPÜCÜĞÜ

Levent Yüksel önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Eşi Özlem Öztürk ünlü şarkıcıyı sahneye öperek uğurladı.

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu


Levent Yüksel kulisinde çektiği bu kareyi Instagram’da “Konsere çıkmadan şans öpücüğü” notuyla paylaştı.

SESSİZ AKŞAM

Hadise’yle evliliğini yakın zamanda bitiren Mehmet Dinçerler önceki akşam Nişantaşı St Regis Otel’de yemekteydi.

Haberin Devamı

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Dinçerler’in mekana esmer bir güzelle el ele geldiği iddia edildi. İş insanı, mekandan tek başına çıktı. Dinçerler, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

 

MÜTHİŞ BENZERLİK

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi “Prestij Meselesi”nin ilk tanıtımı yayınlandı. Oyuncuların canlandırdıkları sanatçılara olan benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu.

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu


Yapımcı Hilmi Topaloğlu’nun keşfettiği Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent ve Özcan Deniz’in şöhret basamaklarını tırmanışını anlatan film, 3 Şubat’ta vizyona girecek.

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Mahsun Kırmızıgül’ü canlandıran isim, sanatçının oğlu Mahmut Kırmızıgül.

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent’i Ali Erkin canlandırıyor.

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Hilmi Topaloğlu rolünde Engin Hepileri var.

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Özcan Deniz’i filmde Onur Gözeten oynuyor.

Haberin Devamı

SIRADA ALBÜM VAR

Aleyna Tilki, stüdyo çalışması devam eden yeni albümü öncesinde “Tanırım İntiharı” adlı şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Sözü ve müziği Aleyna Tilki’ye ait şarkının düzenlemesine Can Atayılmaz ve Ozan Çolakoğlu imza attı. “Tanırım İntiharı” şarkısının klibi de sosyal medyada ses getirdi.

'DİLLİRGA' GELİYOR

Sözü ve müziği Aleyna Tilki’ye ait şarkının düzenlemesine Can Atayılmaz ve Ozan Çolakoğlu imza attı. “Tanırım İntiharı” şarkısının klibi de sosyal medyada ses getirdi.

Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Film ekibinden İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasap-başoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat, Kıbrıs türküsü “Dillirga”yı seslendirdi. Kıbrıs’ta yaşanan komik bir kız isteme hikâyesini konu alan “Müstakbel Damat”,
11 Kasım’da vizyona girecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aslı Enver#Berkin Gökbudak#Levent Yüksel

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller