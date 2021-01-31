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Haber Giriş: 31.01.2021 - 09:02 | Son Güncelleme:

Aslı Bekiroğlu'ndan ilk poz

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Aslı Bekiroğlu'ndan ilk poz
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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran’la ilk kez görüntülendi.

Can Koçkan ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açmış, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilişkisini ilan etmişti. Aslı Bekiroğlu ve yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran, önceki gün Arnavutköy’deydi. Bir büfeden yiyecek alan sevgililer, ilk kez objektife yansıdı. Bekiroğlu, “Çok mutluyuz, her şey yolunda” dedi. 

Aslı Bekiroğlundan ilk poz


Aslı Bekiroğlu’nun yeni sevgilisinin aynı dizide rol aldığı arkadaşı Seda Türkmen’in eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran olduğu ortaya çıkmıştı.

Aslı Bekiroğlundan ilk poz

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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