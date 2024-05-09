'Asla ayrılmazlar' deniliyordu... Yine çok yakışıklı... Ama o fotoğrafı görünce hayranları ünlü oyuncuya çok acıdı

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Ama hayatta hiç umulmadık şeylerin bile sonu gelir. Acıların da mutlulukların da. Hatta çeyrek asrı geride bırakan evliliklerin de...

İşte bunlardan birinin kahramanı olan ünlü oyuncu, aslında bambaşka bir amaçla bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Dikkatli gözlerden kaçmayan ayrıntı ise takipçilerinin yüreğini burktu.

KİMSE AYRILACAKLARINA İNANMIYORDU

"Uzun evlilik" ve "27 yıl" deyince herkesin aklına o iki isim geldi kuşkusuz: Hugh Jackman ile Deborra LeeFurness...

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Jackman ve Furness, bir yastıkta birlikte yaşlanırken geçen yıl ayrılacaklarını açıklayarak milyonlarca kişiyi şaşırttılar.

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Hatta bazı hayranlarının sanki kendi evlilikleri bitmiş gibi üzüldüğünü ve bu durumu sosyal medyadan paylaştığını hatırlatalım.

Her neyse...

Sonuç olarak Hugh Jackman ve Deborra LeeFurness'in 1996 yılında başlayan evliliği sona erdi. Bu zor kararın ardından ikisi de kendi hayat yollarına gittiler.

O yüzden de kimi zaman geçmişte el ele çıktıkları kırmızı halıya artık yalnız başlarına çıkıyorlar.

O PAYLAŞIM HAYRANLARININ YÜREĞİNİ BURKTU

Bunun yeni örneklerinden birini de Hugh Jackman, moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan MET Gala gecesinde sergiledi.

Bu arada hemen hatırlatalım, Jackman 2004 yılından bu yana tam altı kez bu özel geceye karısıyla birlikte katıldı ve aşk pozları sergiledi.



Ünlü oyuncu bu yılki MET Gala'ya ise yalnız başına katıldı. Yine her zamanki gibi takım elbisesi içinde gayet şık görünüyordu Jackman.

İlerleyen yıllara ve artık 50'li yaşlarına gelmesine rağmen formunu da gayet güzel korumuştu.

Jackman geceye gitmeden önce evinde çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o görüntüde Jackman'ın yakışıklı görüntüsünden gözlerini alabilen takipçileri başka bir ayrıntıya takıldı.

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EVİNE MOBİLYA ALSA İYİ OLUR

Hugh Jackman'ın hemen arkasında, önünde poz verdiği pencerenin alt köşesinde bir dizi eşya yer alıyordu: Bir kocaman kase, bir siyah beyaz fotoğraf, bir kek kabı ve kitaplar.

Jackman'ın sıkı takipçileri bu eşyaların geçmiş paylaşımlarda bir rafın üzerinde durduğunu hemen hatırladı.

Tabii ki bu paylaşıma Jackman'ın takipçilerinden yorum yağdı. Birçok takipçisi ünlü oyuncunun dairesine mobilya alması gerektiğini hatırlattı. Bazıları da o büyük kasenin içinde ne olduğunu merak etti.

BİRLİKTE ALTI KEZ AYNI GALAYA KATILMIŞLARDI

Bu arada ünlü oyuncunun paylaşımıyla ilgili takipçilerinin yüreğini burkan başka bir ayrıntı daha vardı.

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Üzerindeki takım elbiseyi 2004 yılında giymişti oyuncu. Yani o zaman evli olduğu Deborra LeeFurness ile birlikte katıldığı ilk MET Gala gecesinde.

Zaten kendisinin paylaşımında belirttiğine göre aynı takım elbise, tekrar elden geçirilmiş ve ünlü oyuncunun 20 yıldan bu yana az da olsa değişen bedenine göre yeniden uyarlanmıştı.

MUTLU GÖRÜNÜYOR AMA YAKINLARI VE AİLESİ ENDİŞELİ

Bu arada hemen hatırlatalım kendisi ayrılığın ardından iyi olduğunu söylese de Jackman'ın hayranları onun için kimi zaman endişeleniyor.

Ailesi ve dostları ise 27 yıl gibi uzun bir sürenin ardından yalnız kalan ünlü yıldızı desteklemek için ellerinden geleni yapıyor.