Eziyetin bu kadarı... Ünlü yıldızın kocası aşkını test etmek için intihar numarası yaptı

Haberin Devamı

Hatta ekipler çiftin yaşadığı lüks malikaneyi çembere aldı. Sonra da karısına şiddet uyguladığı ileri sürülen iş insanını kelimenin tam anlamıyla yaka- paça, yalın ayak alıp götürdü.

Bir zamanlar gösterişli bir şekilde evlenen bu ünlü çift şimdi boşanma aşamasında. Üstelik bu süreçte şaşırtan iddialar da havada uçuşuyor.

Gelin bir bakalım bu ünlü çifte ve kocasından şiddet gördüğünü ileri süren TV yıldızının anlattıklarına.

POLİS BORNOZUYLA GÖZALTINA ALDI

Kavgaları sokağa taşan ve ancak polis ekipleriyle yatıştırılan bu ünlü çift, sunuculuğunu üstlendiği Selling Sunset adlı programla tanınan Christine Quinn ile kendini erken yaşta emekli eden iş insanı kocası Christian Richard.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta evlerinde yaşanan ve kavgaya dönüşen tartışma polis tarafından yatıştırılan çift; şimdi boşanma yolunda. 2019 yılında gösterişli bir düğünle kurdukları yuvaları dağılmak üzere.

35 yaşındaki Quinn'in iddiasına göre milyonluk malikanelerinde yaşanan tartışma sırasında Christian Richard, karısına içinde şişe bulunan bir poşet fırlattı. Fakat poşet Quinn yerine 4 yaşındaki oğluna çarptı.

Sonra işin içine polis karıştı... Ekipler çiftin malikanesinin etrafını sardı ve Richard'ı üzerinde bornozuyla yalın ayak gözaltına aldı.

Çiftin küçük oğlu için ise bir ambulans çağrıldı ve babasının fırlattığı şişeden zarar gören çocuk hastaneye kaldırıldı.

CANINA KIYMA NUMARASI YAPTI

Christine Quinn de bu olayın ardından hemen kocası hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmak için harekete geçti.

Bu arada Quinn, artık kanlı bıçaklı hale geldiği kocası hakkında akıl almaz iddialarda bulunuyor. Bunlardan biri de Christian Richard'ın, "canına kıyma numarası" yaptığı.

Bu iddiaların, Quinn'in eşine karşı açtığı uzaklaştırma kararı davasının iddianamesinde bulunduğunu da hatırlatalım.

Haberin Devamı

Quinn'in iddiasına göre Christian Richard, geçen yıl Paris Moda Haftası'nın ardından kocasıyla buluştuğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'te ilginç bir olay yaşadı.

Christine Quinn'in anlatısına göre olay şöyle gelişti: "Onu gerçekten önemseyip önemsemediğimi test etmek için canına kıyıyor numarası yaptı. Richard o anda bana kızgındı. Bana neden çalışmak istediğimi soruyordu. Her şeyi kendisinin karşılayacak güçte olduğunu söylüyordu."

BİR AVUÇ DOLUSU İLACI İÇER GİBİ YAPTI

Christine Quinn sonra yaşananları ise şöyle anlattı: " O akşam otel odamızdaydık. Richard bir sürü ilacı avucuna koydu ve sanki suyla içiyormuş gibi yatı. O sırada elindeki bazı haplar yere döküldü. Sonra da bana dönüp 'ölüyorum' dedi.

Haberin Devamı

Sonra Christine Quinn kocasına "Benden ne istiyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Richard da karısına 'Sadece benimle kalmanı" diye yanıt verdi.

Bu kısa konuşmanın ardından Christine Quinn, kocasına kaç tane ilaç yuttuğunu sordu. Kocası da ona o gün daha önce yuttuğu ilaçları söyledi.



O sırada Quinn büyük bir çaresizliğe kapıldığını anlattı. Nasıl yardım çağıracağı konusunda endişe ettiğini çünkü kendi evlerinde değil yabancı bir ülkede bulundukların söyledi.

'TESTİ GEÇTİN... BENİ GERÇEKTEN SEVİYORSUN': Bu arada Richard sanki bilincini kaybediyormuş gibi bir görüntü sergiledi. Ama kısa bir an sonra Quinn'in anlattığına göre kocası birden kendine geldi ve dönüp ona "Testi geçtin... Beni gerçekten seviyorsun" dedi.

Haberin Devamı

Christine Quinn'in dava belgelerinde bu konuda anlattıkları şöyle sona eriyor: " Onun intihar numarası yaptığını fark edince çok korktum. Çünkü onun daha neler yapabileceğini düşündüm."





EVİN ORTASINA TUVALETİNİ YAPTI

Christine Quinn dava dokümanlarında başka iddialarda da bulundu. 18 Mart'ta meydana gelen tartışma sırasında kocasının kendisine evde dekoratif unsur olarak kullanan bazı eşyaları fırlattığını ileri sürdü.

Bu eşyalardan bazılarının kendisine isabet etmediğini ancak kutulardan birinin kendisine çarptığını söyledi Quinn.

Hatta ileri sürdüğüne göre tartışmanın ilerleyen aşamasında Richard evin içine tuvaletini bile yaptı.

Haberin Devamı

Oysa geriye dönüş bakıldığında Christine Quinn ile Christian Richard'ın aşkı da hayatlarını resmen birleştirdiği düğün töreni de masallardan fırlamış gibiydi.Çift, 2019 yılında günlerce konuşulan bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Hatta düğünde Christine Quinn, siyah gelinlik giymeyi tercih etti.

Zaten çiftin düğüne kadar uzanan süreci ve evlilik teklifi de gayet romantikti. Ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırılan Quinn ile Richard, birbirlerine aşık oldukları o ilk dönemde mutlu bir beraberliğin ilk adımını attıklarını düşünüyordu.

2019 yılındaki düğünde de kendileri dahil herkes onların uzun yıllar sürecek bir ortak yaşama başladıklarını sandı. Fakat olaylar öyle gelişmedi.

Christine Quinn, düğününden bir yıl sonra verdiği bir röportajda hayal ettiği her şeyi kocasında bulduğunu söylemişti.

Christine Quinn ile Christian Richard, 2021 yılında aşklarının meyvesi olan oğulları dünyaya geldi.

Çiftin evliliğinin bundan sonrası ise büyük merak konusu. Yapılan yorumlara göre de bu evlilik çoktan bitti bile.

ZENGİNLERE LÜKS SATAN KADIN

Zenginlere lüks satan kadın olarak tanınan Christine Quinn, bir dijital platformda yayınlanan Selling Sunset adlı emlak programıyla tanınıyor.

Uzun süre moda ve eğlence dünyasında çalışan Christine Quinn, daha sonra iki yıllık bir ara verdi ve dünyayı gezdi. Bu süre içinde de aslına mimariye ve iç dekorasyona ne kadar ilgi duyduğunu fark etti.

Seyahatten dönünce de hemen bu alanda çalışmaya başladı. O zamandan bu yana da özellikle zenginlere ve Holllwood'un ünlülerine lüks evler satıyor.

Christine Quinn ve ekibi, birlikte hazırladıkları reality şovda Los Angeles emlak piyasasının bilinmeyenlerini ekrana taşıyordu.