Aşkın ömrü bu kadarmış… İki çocuklu ünlü çift boşanıyor… ‘Paramızı da borcumuzu da eşit şekilde bölüştürün’

Orange Is the New Black dizisinin yıldız oyuncusu Laura Prepon, ileride iki çocuğunun babası olacak müstakbel kocasıyla, sevilen komedi dizisi That '70s Show’daki rol arkadaşı Danny Masterson aracılığıyla tanışmıştı.

Laura Prepon ve The Punisher, X-Men: The Last Stand, Alpha Dog gibi yapımlarla tanınan yıldız oyuncu Ben Foster’ın 6 yılı aşkın evlilik ve 2 çocuğun ardından boşanma kararı aldıkları ortaya çıktı.

MUTLU YUVA BİR ANDA DAĞILDI

Basına yansıyan mahkeme belgelerine göre davayı açan taraf 44 yaşındaki ünlü oyuncu Ben Foster oldu. Usta aktör, ayrılık nedeni olarak şiddetli geçimsizliği gösterirken ayrılık tarihlerini de 9 Eylül olarak belirtti.

Laura Prepon ve Ben Foster, Hollywood’un karmaşasından uzakta, iki çocukları için sakin bir hayat istedikleri için Nashville’e taşınmıştı.

Ancak yakın çevrelerine göre Ben Foster bir süredir aile evini terk etmişti ve Los Angeles’ta tek başına yaşıyordu.

MALLARI DA BORÇLARI DA EŞİT PAYLAŞACAKLAR

Ünlü oyuncu mahkemeye başvururken Mayıs 2018'de New York'ta evlendiklerinde Laura Prepon’la imzaladıkları anlaşmaya uyulmasını talep etti ve “evlilik varlıklarının ve borçlarının adil bir şekilde paylaştırılmasını” istedi.

Foster, Prepon ile 7 yaşındaki kızları ve 4 yaşındaki oğullarının velayetine ilişkin “Evlilik Feshi Anlaşması ve Anlaşmalı Ebeveynlik Planı imzalamayı” beklediğini kaydetti.

Ortak arkadaşlarının çöpçatanlığıyla tanışan ünlü çiftin aşkları 2016 yazında ortaya çıkmıştı.

8 YILLIK AŞKI 2 ÇOCUKLARI DA KURTAMADI

Foster ve Prepon aynı yılın ekim ayında, bir çift olarak kırmızı halıda ilk kez boy gösterdiler ve bu sırada nişanlandıklarını da açıkladılar.

Laura Prepon’un ilk hamilelik iddiası Ocak 2017'de gelmişti; ünlü oyuncu o zamana kadar gizli tuttukları bu haberi haziran ayında “bir ay sonra bir kızımız olacak” diyerek “yanlışlıkla” açıklamıştı.

Çift Haziran 2018'de nikâh masasına oturduklarını duyurdu, Şubat 2020'de de oğullarını kucaklarına aldı.