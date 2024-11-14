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Aşkın ömrü bu kadarmış… İki çocuklu ünlü çift boşanıyor… ‘Paramızı da borcumuzu da eşit şekilde bölüştürün’

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#Ben Foster#Laura Prepon#Ayrılan Ünlü Çiftler
Aşkın ömrü bu kadarmış… İki çocuklu ünlü çift boşanıyor… ‘Paramızı da borcumuzu da eşit şekilde bölüştürün’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 06:48

Gösteri dünyası aşklarında adeta bir yaprak dökümü yaşanıyor ve ünlü çiftlerden birer birer ayrılık ve boşanma haberleri gelmeye devam ediyor. Altı yılı aşkın iki çocuklu ünlü çiftin de evliliklerini bitirmeye karar verdiği ortaya çıktı…

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Orange Is the New Black dizisinin yıldız oyuncusu Laura Prepon, ileride iki çocuğunun babası olacak müstakbel kocasıyla, sevilen komedi dizisi That '70s Show’daki rol arkadaşı Danny Masterson aracılığıyla tanışmıştı.

Aşkın ömrü bu kadarmış… İki çocuklu ünlü çift boşanıyor… ‘Paramızı da borcumuzu da eşit şekilde bölüştürün’

Laura Prepon ve The Punisher, X-Men: The Last Stand, Alpha Dog gibi yapımlarla tanınan yıldız oyuncu Ben Foster’ın 6 yılı aşkın evlilik ve 2 çocuğun ardından boşanma kararı aldıkları ortaya çıktı.

MUTLU YUVA BİR ANDA DAĞILDI

Basına yansıyan mahkeme belgelerine göre davayı açan taraf 44 yaşındaki ünlü oyuncu Ben Foster oldu. Usta aktör, ayrılık nedeni olarak şiddetli geçimsizliği gösterirken ayrılık tarihlerini de 9 Eylül olarak belirtti.

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Aşkın ömrü bu kadarmış… İki çocuklu ünlü çift boşanıyor… ‘Paramızı da borcumuzu da eşit şekilde bölüştürün’

Laura Prepon ve Ben Foster, Hollywood’un karmaşasından uzakta, iki çocukları için sakin bir hayat istedikleri için Nashville’e taşınmıştı.

Ancak yakın çevrelerine göre Ben Foster bir süredir aile evini terk etmişti ve Los Angeles’ta tek başına yaşıyordu.

Aşkın ömrü bu kadarmış… İki çocuklu ünlü çift boşanıyor… ‘Paramızı da borcumuzu da eşit şekilde bölüştürün’

MALLARI DA BORÇLARI DA EŞİT PAYLAŞACAKLAR

Ünlü oyuncu mahkemeye başvururken Mayıs 2018'de New York'ta evlendiklerinde Laura Prepon’la imzaladıkları anlaşmaya uyulmasını talep etti ve “evlilik varlıklarının ve borçlarının adil bir şekilde paylaştırılmasını” istedi.

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Foster, Prepon ile 7 yaşındaki kızları ve 4 yaşındaki oğullarının velayetine ilişkin “Evlilik Feshi Anlaşması ve Anlaşmalı Ebeveynlik Planı imzalamayı” beklediğini kaydetti.

Aşkın ömrü bu kadarmış… İki çocuklu ünlü çift boşanıyor… ‘Paramızı da borcumuzu da eşit şekilde bölüştürün’

Ortak arkadaşlarının çöpçatanlığıyla tanışan ünlü çiftin aşkları 2016 yazında ortaya çıkmıştı.

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8 YILLIK AŞKI 2 ÇOCUKLARI DA KURTAMADI

Foster ve Prepon aynı yılın ekim ayında, bir çift olarak kırmızı halıda ilk kez boy gösterdiler ve bu sırada nişanlandıklarını da açıkladılar.

Aşkın ömrü bu kadarmış… İki çocuklu ünlü çift boşanıyor… ‘Paramızı da borcumuzu da eşit şekilde bölüştürün’

Laura Prepon’un ilk hamilelik iddiası Ocak 2017'de gelmişti; ünlü oyuncu o zamana kadar gizli tuttukları bu haberi haziran ayında “bir ay sonra bir kızımız olacak” diyerek “yanlışlıkla” açıklamıştı.

Çift Haziran 2018'de nikâh masasına oturduklarını duyurdu, Şubat 2020'de de oğullarını kucaklarına aldı.

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#Ben Foster#Laura Prepon#Ayrılan Ünlü Çiftler

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