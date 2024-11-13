Ayrılık dedikoduları aldı başını gitti… Ünlü çift çocuklarının okuluna bile ayrı ayrı gidiyor… ‘Bu evlilik çoktan bitmiş!’

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İlk evliliğini genç yaşında kendisi gibi ünlü bir başka oyuncu olan Nick Lachey ile yapan Jessica Simpson kocasıyla birlikte hayatlarını ekrana taşıyan "Newlyweds" adlı yapım çok izlenince şöhretine şöhret kattı.

Belki de bu kadar göz önünde yaşandığı için ömrü pek de uzun olmayan bu evlilik 2006’da sona erdi.

Jessica Simpson bir süredir evliliğinin üzerinde dolaşan kara bulutlarla gündemde

MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULMUŞTU

İlk evliliği hüsranla biten yıldız isim ikinci evliliğini Amerikan futbol liginin başarılı sporcularından Eric Johnson’la yapmıştı. 2010’dan beri birlikte olan çift 2014’te evlendi ve 12, 11 ve 5 yaşında üç de çocukları oldu.

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Neredeyse çocukluk çağından beri tüm ömrünü kameralar önünde geçirmiş, milyonlarca hayranını konserlerinde coşturmuş, oyunculukta ve televizyon yıldızlığında da iyi bir noktaya gelmiş olan Jessica Simpson anne olduktan sonra sahnelerden yavaş yavaş çekildi.

HERKESİN HAYALLERİNDEKİ HAYATI YAŞIYORDU... AYRILIK SÖYLENTİLERİ BİTMİYOR

Kendi ismini taşıyan moda markasıyla da büyük başarı kazanıp servetini giderek büyüttü. Yani birçok kişinin hayallerindeki hayatı yaşadı…

Ancak ünlü çiftle ilgili son haberlere göre Jessica Simpson ve Eric Johnson’ın evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Hatta ünlü yıldızın hayranları bu evliliğin çoktan bittiğini bile söylüyor.

Hayranları, Jessica Simpson'ın sürekli fotoğraf paylaşması ancak bu pozların hiçbirinde parmağında alyansının olmamasını Eric Johnson'la evliliğinin bittiğine yordu

Bunun sebebi ise Simpson’ın son zamanlarda sosyal medya hesabından sürekli tek başına pozlar verip bir de manidar paylaşımlar yapması. Üstelik bu pozların hiçbirinde parmağında evlilik yüzüğünün olmaması…

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"KENDİMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Jessica Simpson bu ayrılık söylentileri azaltmak için henüz hiçbir şey yapmadı. Hatta Instagram hesabından oldukça çarpıcı fotoğraflarını paylaşıp müziğe geri döndüğünü söyleyip bir de “Bu geri dönüş kişiseldir, hak etmediğim her şeye katlandığım için kendimden bir özürdür.” yazarak dedikoduları daha da perçinledi.

2010'dan beri birlikte olan çift 10 yıl önce nikah masasına oturmuştu

Hayranları da elbette Simpson'ın bu paylaşımlarından sonra medeni durumu hakkında spekülasyon yapmakta gecikmedi. Ünlü şarkıcının kocasından ayrıldığını düşünen hayranları onun aylardır tek başına ya da sadece çocuklarıyla fotoğraf paylaştığına dikkat çekti.

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AVUKATLARIN KAPISINI BİLE ÇALMIŞ... AMA GİZLİCE

Üstelik şifreli, manidar bir mesajla yaptığı son paylaşım da ABD’nin şaka yollu kutlanan “Ulusal Bekarlar Günü'nde” yapılmıştı…

Ünlü yıldız uzun zamandır ya tek başına ya da sadece çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşıyor... Söylenenlere göre çoktan dişli boşanma avukatlarıyla görüşmeye bile başlamış

Bitmek bilmeyen söylentilerden biri de ünlü şarkıcının 10 yıllık kocasından ayrılık kararını çoktan aldığı ancak bu duyulmasın diye boşanma avukatlarıyla görüşmeye kendisinin değil çok yakınlarından iki kişinin gittiği yolunda. Jessica Simpson nisan ayından beri eşiyle birlikte fotoğraf paylaşmışyor

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OKULDA DA DEDİKODU YAPMAYA BAŞLADILAR

Üstelik ünlü çift bu dedikodular yüzünden çocuklarının okulunda bile konuşulmaya başlamışlar. Şimdiye kadar üç çocuklarının okuluna onları bırakmak ya da herhangi bir etkinlik için hep birlikte giderlerken artık Eric Johnson hiç ortalıkta görünmüyormuş ve Jessica Simpson tüm bu görevleri tek başına üstlenmeye başlamış.

Ünlü çiftin çocuklarının gittiği okuldaki veliler bile ayrıldıkları yolunda dedikoduya başlamışlar