Aşkın ilk karesi

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Özdemir’le bir mekâna girerken görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?” sorusunu “İyi akşamlar” diyerek geçiştirdi. Batur daha sonra Özdemir’le ele ele bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etti. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

NİYE FİLMLERİNDE BENİ OYNATMADIN ATA?

Zuhal Olcay önceki akşam Gümüşsuyu’ndaki Madam Niça’da sahneye çıktı.

Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında ünlü oyuncular Ata Demirer ve Celil Nalçakan da vardı. Olcay, sahneye davet ettiği Demirer’e “Niye beni filmlerinde hiç oynatmadım bakayım” diyerek takıldı.

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Ata Demirer, Zuhal Olcay’ın sahnesinde iki Ferdi Özbeğen şarkısı seslendirdi.

NASIL OLMUŞUM?

Geçen hafta bir projesi için saçını boyatacağını söyleyen Melisa Döngel, yeni imajıyla önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Muhabirlere “Sizce nasıl olmuş, beğendiniz mi?” diye soran oyuncu, “Yeni projemin çekimleri yarın başlıyor. Yoğun bir süreç ama olsun, ben yoğunluğu severim. Çünkü işimi çok seviyorum, çok mutluyum” dedi. (Sayit DURMAZ)

YENİ AŞKI

Kerem Göğüş’ten ayrıldıktan sonra aşk hayatında yalnız olan Wilma Elles, yeni bir ilişkiye başladı.

Ünlü oyuncu, avukat ve oyuncu Mehmet Şah Çelik’le çekildiği bu selfie’yi sosyal medya hesabında paylaşarak ilişkisini ilan etti.

İKİ AŞKIM BİR ARADA

Ece Seçkin, Havacı Fenerbahçeliler Derneği’nin önceki akşam Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği davette sahneye çıktı.

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Fenerbahçe tutkusuyla bilinen şarkıcıyı gecede eşi Çağrı Terlemez de yalnız bırakmadı. Seçkin, “İki aşkımın bir arada olduğu bir gecedeyim. Biri Çağrı diğeri Fenerbahçe” dedi.

BERKER'İ ÇOK ÖZLEDİM

Nihal Yalçın önceki akşam Cihangir’de objektife takıldı.

Meslektaşı Berker Güven’le aşk yaşayan oyuncu, Ayvalık’ta çekilen “Üç Kız Kardeş” dizisinde rol alan sevgilisini çok özlediğini söyledi: “Berker’i çok özledim. Kendisi Ayvalık’ta, yüzünü görmeyeli çok oldu. Geçen gün telefonla konuşurken ‘Özledim, gel’ dedim, aramızda duygusal anlar yaşandı. Bu hafta geliyor, çok mutluyum.” (Sayit DURMAZ)