Miss Turkey güzeli sevgilisi ile Paris'te... İşte aşkın ilk fotoğrafı

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YENİ AŞKIYLA PARİS'TE

Aslı Sümen, 2017 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilmiş, kraliçe olan Itır Esen’den taç geri alınınca da birincilik Sümen’in olmuştu. Yarışmanın ardından oyunculuğa başlayan Sümen, yeni sevgilisi Chris Bann ile fotoğraflarını ilk kez sosyal medyada yayınladı. Bir dönem estetik cerrahı Dr. Alper Eskalen ile birlikte olan Aslı Sümen, yeni aşkıyla Paris’e gitti. Oyuncu, fotoğraflarını Instagram’da “Sen hiç planlamadığım en iyi şeysin” notuyla paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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İLK BİZ İZLEDİK

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, başrollerini paylaştıkları yeni filmleri “Özür Dilerim”i önceki akşam Demet Özdemir ile Özgür Aras’a izletti.

Aras, fotoğraflarını sosyal medyada “Özür Dilerim ama ilk biz izledik. Kahkaha atarken gözümüzden yaşlar aktı, tekrar kahkahalara boğulduk” notuyla paylaştı.

GÖZÜ MORARDI

Deniz Can Aktaş, başrolünde olduğu “Romeo & Juliet” oyunundaki dövüş sahnesinin provası sırasında gözüne darbe aldı.

Göz altı moraran oyuncu, fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Aktaş’a hayranlarından geçmiş olsun mesajı yağdı.

ANKARA İDO'DAN İBO'YU İSTEDİ

İdo Tatlıses, önceki gece Ankara’daki Winner Plus Club’da sahneye çıktı.

Dinleyicilerin isteği üzerine babası İbrahim Tatlıses’in şarkılarını söyleyen İdo Tatlıses, “Tamam mı? Benden devam mı?” diye sordu. Ancak yine babasının şarkıları istenince programını noktaladı. Şarkıcının ara verdiğini zanneden dinleyiciler, konserin bittiğini fark edince şaşırdı.

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GECE EĞLENCESİ

Buray önceki akşam Etiler’deki Beca adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Arkadaşlarıyla eğlenceli bir gece geçeren şarkıcı, soruları yanıtlamadı ve “İyi akşamlar” diyerek aracına bindi. (Sayit DURMAZ)

HAMİLE ŞIKLIĞI

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen önceki gün İstinye Park’taydı.

Evcen, mağazaları gezerek yeni sezon ürünlerini inceledi. Oyuncu, daha sonra bir arkadaşıyla buluşarak yemek yedi. Evcen’in hamilelik şıklığı dikkatten kaçmadı

HAYATIMDA KİMSE YOK

Defne Samyeli önceki gün Bebek’te görüntülendi.

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Samyeli, ekrana döndüğü için mutlu olduğunu söyledi: “Yıllar sonra ‘Aldatmak’ dizisi ile ekrandayım. Ama sahne benim için bambaşka bir şey. Müzik yaşamım oyunculuktan her zaman bir adım önde. Müzik, çocukluk hayalimdi.” Sanatçı, hayatında kimse olmadığını da açıkladı. (Deniz BOY)

AFİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği “Sevda Mecburi İstikamet”in afişi yayınlandı.

6 Ocak’ta vizyona girecek filmde Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci başrolde. Selçuk Yöntem, Yeşilçam yıldızı Selim Erensoylu’yu canlandırırken, Selin Şekerci ise Erensoylu’nun kızı Suna’ya hayat veriyor. Yapımda Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu da rol alıyor.

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EDİS SORUSUNA YANIT YOK

çağla Şıkel önceki gece Etiler’deki Beca adlı mekândan çıkarken görüntülendi.

Aracını mekânın kapısına kadar yanaştırtan ünlü mankene Edis’le aşk yaşadığı iddiası soruldu. Şıkel muhabirlere teşekkür ederek aracına binip uzaklaştı. (Sayit dURMAz