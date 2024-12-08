Aşk tatili başlıyor… Hayranları ‘müjdeli’ haber bekliyor

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Onun attığı her adımı dikkatle takip eden ve kendilerine “Swifties” diyen hayranları ünlü şarkıcıyı bir Amerikan futbolu maçında tribünlerde ateşli bir taraftar olarak gördüklerinde şaşkına dönmüştü.

Gerçekse kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Taylor Swift, gönlünü Amerikan futbolu ligi NFL’in en gözde yıldızlarından Travis Kelce’ye kaptırmıştı. Aşk söylentilerinin gerçek olduğu da Swift ve Kelce ilk kez bir maç çıkışında stadyumdan el ele ayrılınca anlaşılmıştı.





SAHNENİN YILDIZI VE SAHANIN YILDIZI BİRLİKTE MUTLULUK SARHOŞU OLDULAR

Aşklarını 2023’ün eylül aynından beri doludizgin yaşayan Taylor Swift ve Travis Kelce’nin çok mutlu oldukları ve bu ilişkinin her geçen gün evliliğe bir adım daha yaklaştığı söyleniyor.

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ABD’de Şükran Günü ve Noel kutlamaları yani uzun bir tatil sezonu başlarken iki sevgili de birbirlerine daha fazla vakit ayırabilecekleri bir dönem girdiler.





BU TATİL AŞK TATİLİ

Yıldız şarkıcı bir yıldan fazladır devam eden 152 konserlik Eras turnesini 8 Aralık'ta yani bugün Vancouver'da tamamlayacak. Futbol sezonuna verilen arayla birlikte de sevgilisi Travis Kelce’nin kollarına koşacak.

Ve söylenenlere göre bir yandan yorgunluk atarken bir yandan da evlilik planları yapılacak.

“Travis'le işler ciddi. Travis onu çok mutlu ediyor. Birlikte harikalar. Travis harika bir adam. Çok gerçek bir insan, kibar ve centilmen. Taylor'ı sevdiği çok açık”.

REKLAM AŞKI YALANI ORTAYA ÇIKTI

Bu sözler bir ara ilişkilerinin “reklam” amaçlı ve sahte olduğu söylenen çift için Taylor Swift’in yakın çevresi tarafından sarf edildi.

Ünlü aşıkların aslında birlikte olmadıkları ve tüm bu aşk masalının ikilinin PR ekibi tarafından yazılıp sahnelenen bir reklam ilişkisi olduğu söylenmişti.

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Hatta çiftin ayrılık tarihlerinin bile kağıt üzerinde hazır beklediği, iki ismin yeterince reklamı yapıldıktan sonra yollarını ayıracakları söylendi.

Ancak Taylor Swift ve Travis Kelce tüm bu iddiaları boşa düşürdü.





BİRBİRLERİNİN KARİYERLERİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDULAR

34 yaşındaki Swift ve 35 yaşındaki Kelce, ilişkilerini ilk kez 2023 sonbaharında kamuoyuna açıkladılar ve o zamandan beri birbirlerinin sadık destekçileri olmaya devam ettiler.

Ünlü popçu sevgilisinin takımı Chiefs'in bu sezon evinde oynadığı her maça katıldı. En son 29 Kasım'da Kansas City'de oynanan maçta Chiefs Las Vegas Raiders'ı yenerken Kelce'ye forma numarasını simgeleyen ışıltılı “87” kolyesini takarak tezahürat yaptı.

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Travis Kelce de Swift'in Eras Tour gösterilerinin demirbaşı oldu ve genellikle ebeveynleri Scott ve Andrea Swift ile birlikte bir düzineden fazla konsere katıldı. Hatta haziran ayında Londra'da sahnede yıldıza eşlik etti.

EVLİLİK MÜJDESİ YAKINDA GELEBİLİR

Travis Kelce ve ailesi Şükran Günü’nün Taylor Swift’in ailesinin evinde verilen büyük bir yemekte kutladı. İki aile, çocukları için bir araya gelirken Swift ve Kelce’nin bu yemekte ailelerine nişanlanacaklarını haber verecekleri de iddia edilmişti.

Ünlü çiftten henüz bir nişan haberi gelmedi. Ancak yakın çevreleri Taylor Swift ve Travis Kelce’nin kesin olarak evlilik yolunda olduklarını ve artık bir aile kurmak için sabırsızlandıklarını söylüyor.

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