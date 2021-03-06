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Haber Giriş: 06.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşk sorularına sessiz kaldılar

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Aşk sorularına sessiz kaldılar

Oyuncu Eren Hacısalihoğlu önceki gün Sezer Çakır ile Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili aşk sorularına ise sessiz kaldı.

Oyuncu Eren Hacısalihoğlu, bir süredir şarkıcı Alya’yla bir dargın bir barışık aşk yaşıyordu. Hacısalihoğlu önceki akşam ise Sezer Çakır’la Bebek’teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Araçlarını bekledikleri sırada gazetecileri fark eden ikili, mekana yeniden giriş yaptı. İkili, bir süre sonra dışarı çıkıp Çakır’ın valeden gelen aracına bindi. Hacısalihoğlu ve Çakır, muhabirlerin “Yoksa yeni bir aşk mı?” soruları karşısında ise sessizliğini korudu. İkilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmesi de dikkat çekti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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