AÅŸk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koÅŸtu

AŞK TAZELEDİLER

Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan ve önemli rollerini Leonardo DiCaprio ile paylaştığı The Wolf of Wall Street adlı filmle şöhreti bulan oyuncu Margot Robbie, kocası Tom Ackerley ile Meksika tatiline çıktı. 30 yaşındaki Robbie ile beş yıldır evli olduğu 31 yaşındaki yapımcı Tom Ackerley, yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmak için Meksika'nın Puerto Vallarte kentini seçti. Robbie ve Ackerley, bir yandan okyanusta yüzmenin ve sıcak güneşin tadını çıkarırken bir yandan da aşk tazeledi.



PLAJ ŞIKLIĞI

Margot Robbie, paparazziler tarafından görüntülendiği gün, alt parçası çiçekli, üst parçası askısız ve düz renk bir bikini giydi. Keyfinin yerinde olduğu görülen Robbie, altın kolye ve küpelerini de eksik etmedi. Plajda güneşin zararlı ışınlarından korunmak için açık renk bir şapka giyen güzel oyuncu, Tom Ackerley ile birlikte keyifli zaman geçirdi.



SOSYAL MEDYADAN UZAK KALACAK

Margot Robbie, son günlerde sosyal medyadan uzak kalma kararı ile gündemdeydi. Robbie, Instagram'daki 23 milyon takipçisine, bir süre sessiz kalacağını duyurdu. Güzel oyuncu paylaştığı mesajda "Şimdilik sosyal medyaya veda ediyorum" diye yazdı.



YAPIM ŞİRKETLERİ VAR

Kendisinin neler yaptığını merak edenlerin ise bağlı bulunduğu Lucky Chap Entertainment adlı siteye bakabileceklerini belirtti. Robbie, eşi Tom Ackerley'in yanı sıra arkadaşları Sophia Karr ve Josey McNamara ile birlikte bu şirketin ortaklarından. Margot Robbie'nin yanı sıra son dönemde Selena Gomez, Hailey Bieber, Channing Tatum ve Lindsay Lohan gibi bazı ünlüler sosyal medyadan uzak kalma kararı almıştı.

AVUSTRALYA DOĞUMLU

Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, kariyerinin ilk yıllarında reklam filmlerinde de oynadı. 2008'de Neighbours dizisinde rol aldı. Bu yapımdaki performansıyla ödüller kazandı. 2011 yılında Charlie'nin Melekleri adlı yeni bir dizi için seçmelere katıldı. Ancak yapımcılar kendisine başka bir teklifte bulundular ve PanAm dizisindeki Laura Cameron rolüyle geldiler. Dizi her ne kadar iyi yorumlar alsa da reytinglerin düşmesinden dolayı yayından kaldırıldı.



ÖNEMLİ ÖDÜLLERE ADAY OLDU

Margot Robbie daha sonra The Wolf of Wallstreet ile bir anda dikkat çekti. Tarzan Efsanesi, Bir Zamanlar... Hollywood'da, Skandal; Robbie'nin rol aldığı filmler arasında. Güzel oyuncu BAFTA ve Altın Küre gibi saygın ödüllere de aday gösterildi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?