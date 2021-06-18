AÅŸk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koÅŸtu

AÅžK TAZELEDÄ°LER

Martin Scorsese'nin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ve Ã¶nemli rollerini Leonardo DiCaprio ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± The Wolf of Wall Street adlÄ± filmle ÅŸÃ¶hreti bulan oyuncu Margot Robbie, kocasÄ± Tom Ackerley ile Meksika tatiline Ã§Ä±ktÄ±. 30 yaÅŸÄ±ndaki Robbie ile beÅŸ yÄ±ldÄ±r evli olduÄŸu 31 yaÅŸÄ±ndaki yapÄ±mcÄ± Tom Ackerley, yÄ±lÄ±n yorgunluÄŸunu Ã¼zerlerinden atmak iÃ§in Meksika'nÄ±n Puerto Vallarte kentini seÃ§ti. Robbie ve Ackerley, bir yandan okyanusta yÃ¼zmenin ve sÄ±cak gÃ¼neÅŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rken bir yandan da aÅŸk tazeledi.



PLAJ ÅžIKLIÄžI

Margot Robbie, paparazziler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi gÃ¼n, alt parÃ§asÄ± Ã§iÃ§ekli, Ã¼st parÃ§asÄ± askÄ±sÄ±z ve dÃ¼z renk bir bikini giydi. Keyfinin yerinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len Robbie, altÄ±n kolye ve kÃ¼pelerini de eksik etmedi. Plajda gÃ¼neÅŸin zararlÄ± Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan korunmak iÃ§in aÃ§Ä±k renk bir ÅŸapka giyen gÃ¼zel oyuncu, Tom Ackerley ile birlikte keyifli zaman geÃ§irdi.



SOSYAL MEDYADAN UZAK KALACAK

Margot Robbie, son gÃ¼nlerde sosyal medyadan uzak kalma kararÄ± ile gÃ¼ndemdeydi. Robbie, Instagram'daki 23 milyon takipÃ§isine, bir sÃ¼re sessiz kalacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. GÃ¼zel oyuncu paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda "Åžimdilik sosyal medyaya veda ediyorum" diye yazdÄ±.



YAPIM ÅžÄ°RKETLERÄ° VAR

Kendisinin neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak edenlerin ise baÄŸlÄ± bulunduÄŸu Lucky Chap Entertainment adlÄ± siteye bakabileceklerini belirtti. Robbie, eÅŸi Tom Ackerley'in yanÄ± sÄ±ra arkadaÅŸlarÄ± Sophia Karr ve Josey McNamara ile birlikte bu ÅŸirketin ortaklarÄ±ndan.Â Margot Robbie'nin yanÄ± sÄ±ra son dÃ¶nemde Selena Gomez, Hailey Bieber, Channing Tatum ve Lindsay Lohan gibi bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler sosyal medyadan uzak kalma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Â AVUSTRALYA DOÄžUMLU

AvustralyalÄ± oyuncu Margot Robbie, kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda reklam filmlerinde de oynadÄ±. 2008'de Neighbours dizisinde rol aldÄ±. Bu yapÄ±mdaki performansÄ±yla Ã¶dÃ¼ller kazandÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda Charlie'nin Melekleri adlÄ± yeni bir dizi iÃ§in seÃ§melere katÄ±ldÄ±. Ancak yapÄ±mcÄ±lar kendisine baÅŸka bir teklifte bulundular ve PanAm dizisindeki Laura Cameron rolÃ¼yle geldiler. Dizi her ne kadar iyi yorumlar alsa da reytinglerin dÃ¼ÅŸmesinden dolayÄ± yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



Ã–NEMLÄ° Ã–DÃœLLERE ADAY OLDU

Margot Robbie daha sonra The Wolf of Wallstreet ile bir anda dikkat Ã§ekti. Tarzan Efsanesi, Bir Zamanlar... Hollywood'da, Skandal; Robbie'nin rol aldÄ±ÄŸÄ± filmler arasÄ±nda. GÃ¼zel oyuncu BAFTA ve AltÄ±n KÃ¼re gibi saygÄ±n Ã¶dÃ¼llere de aday gÃ¶sterildi.

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