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AÅŸk bitti, ayrÄ±ldÄ±lar... Hande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karÅŸÄ±lÄ±k!

#Hande Erçel#Kerem Bürsin#Ä°nstagram
AÅŸk bitti, ayrÄ±ldÄ±lar... Hande ErÃ§elin hamlesine Kerem BÃ¼rsinden jet karÅŸÄ±lÄ±k

Hande ErÃ§el ile Kerem BÃ¼rsin, dizi setinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BoÅŸ vakitlerinin tamamÄ±nÄ± birlikte tatil yaparak geÃ§iren Ã§ifte nazar deÄŸdi.

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Hande ErÃ§el ve Kerem BÃ¼rsin ani bir kararla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

ErÃ§el, dÃ¼n akÅŸam sosyal medya hesabÄ±ndan BÃ¼rsin ile birlikte yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ± kaldÄ±rdÄ±.

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AÅŸk bitti, ayrÄ±ldÄ±lar... Hande ErÃ§elin hamlesine Kerem BÃ¼rsinden jet karÅŸÄ±lÄ±k

Ã‡ok geÃ§meden Kerme BÃ¼rsin de aynÄ± hamle ile eski sevgilisine karÅŸÄ±lÄ±k verdi ve tatil fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sayfasÄ±ndan sildi.

Ä°kilinin bu hareketi 'geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yok' yorumlarÄ±na neden oldu.

AÅŸk bitti, ayrÄ±ldÄ±lar... Hande ErÃ§elin hamlesine Kerem BÃ¼rsinden jet karÅŸÄ±lÄ±k

Hande ErÃ§el, Kerem BÃ¼rsin iÃ§in "muhteÅŸem bir insan" yorumunu yapmÄ±ÅŸ, BÃ¼rsin ise katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m etkinlikler ve verdiÄŸi tÃ¼m rÃ¶portajlarda sevgilisine Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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Orkun Ãœn yazdÄ±: Hande sildiOrkun Ün yazdÄ±: Hande sildi! Haberi görüntüle
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