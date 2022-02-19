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Hande ErÃ§el ve Kerem BÃ¼rsin ani bir kararla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

ErÃ§el, dÃ¼n akÅŸam sosyal medya hesabÄ±ndan BÃ¼rsin ile birlikte yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ± kaldÄ±rdÄ±.

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Ã‡ok geÃ§meden Kerme BÃ¼rsin de aynÄ± hamle ile eski sevgilisine karÅŸÄ±lÄ±k verdi ve tatil fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sayfasÄ±ndan sildi.

Ä°kilinin bu hareketi 'geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yok' yorumlarÄ±na neden oldu.

Hande ErÃ§el, Kerem BÃ¼rsin iÃ§in "muhteÅŸem bir insan" yorumunu yapmÄ±ÅŸ, BÃ¼rsin ise katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m etkinlikler ve verdiÄŸi tÃ¼m rÃ¶portajlarda sevgilisine Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.