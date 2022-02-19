Mimiklerine kadar ezberlemiş Bergen’i

Ve şarkı aralarında kendisi hakkında konuşanlara bir kez daha ‘mesaj’ gönderdi.
Üstelik o mesaj bu sefer Orhan Gencebay’a gitti...
Orhan Gencebay’ı hedefe koyan olay, yaptığı son açıklama.
Sahne kıyafetleriyle ilgili sorulan soruya, “Edepli ve akıllı olmak lazım. İnsan kendine yakışanı yapmalı” diye cevap vermişti.
Birçok kişiden eleştiri aldı Gencebay...
Hatta, Hülya Avşar’ın kalçasına dokunduğu, yıllar önceki bir görüntüsü tekrar gündem oldu.
◊ Hani edep lazımdı Orhan Baba...
Gecenin baştan sona özel olmasını istemiş belli ama buna gerek yoktu.
Evlilik teklifinde yapılan sürprizi, kral dairesinin kapatılmasını, Sakiler grubunun davet edilmesini...
Her şeyi anlarım.
Ama...
Evlilik teklifi etmeye başkasının arabasıyla gitmeyi anlayamam.
Ne gerek var?
Araban mı yok?
O konuya biraz sonra geleceğim.
Biz şimdi evlilik teklifi yapılan akşamın detaylarına bakalım.
Oğuzhan teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.
Ama masraf bununla sınırlı kalmadı.
Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi.
Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan, sevgilisini evinden Rolls-Royce marka bir otomobille aldı.
Demet Özdemir bir şeylerden şüpheleniyordu ama detaylara hakim değildi. Onlar kral dairesinde baş başa yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. Muhtemelen tam da bu noktada Demet “bu gece o gece” diye düşündü.
Saniyelik videolar salıyor ortaya, iki üç mimik hareketiyle süslediği ‘story’ler atıyor, az kaldı, geri sayım başladı diyor ve bir şekilde meraklandırıyor herkesi.
Bu hafta yeni şarkısı nihayet çıkıyor Tarkan’ın.
Adı, ‘Geççek’.
Alışık olmadığımız bir tartışmayı başlattı bu şarkı...
Birileri çıktı ve...
- ‘Geççek’ diye şarkı ismi mi olur...
- Türkçeyi katletme Tarkan...
Kesin onlar için kurulmuş bir trol ordusu var. Çok ilginçtir, çift ne yapsa eleştiriliyor.
Mesela bir dergiye kapak olan Eser ve Berfu, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.
Eser Yenenler’in fotoğrafının altına korkunç yorumlar yapıldı.
Bir takipçisi diyor ki...
· “Eserrrr. O göbek ne! dikkat et artık”
Sana ne kardeşim?
Duyuyorum ki, bizim diziyi izleyen bazı ‘ünlülerimiz’ Georgina hakkında atıp tutuyormuş.
◊ ‘Kezban’ diyerek dalga geçiyorlarmış.
◊ ‘Ezik’ diyerek kahkaha atıyorlarmış.
◊ Kıyafetlerini dillerine dolamışlar, “O vücuda o elbise olur mu”, “Cahil işte, ne bilsin giyinmeyi”, “Görgüsüzlük diz boyu” falan diyorlarmış.
Hatta geçen günlerde Demet Akalın da ‘Georgina’yı hedefine aldı. “Korkunç bir kız. Ronaldo’ya acıdım” dedi.
Demet de haksız, onun yaptığı yorum da bana göre sadece ‘bıdı bıdı’ fakat ortamlarda konuşan sosyal medya ünlülerine ne demeli?
Mahkemeden önce karar gruplarda verildi.
Şunlar konuşuldu...
∆ Buse haklı. “Ben bu yası daha ne kadar tutabilirim” dedi ve pes etti.
∆ Alişan haklı. Adam “bizler göz önünde insanlarız, ünlüyüz. Kızgınlığını, kırgınlığını belli etme. Milletin gözüne sokma” dedi.
∆ Buse haklı. “Benim de çocuklarım var, onlarla hiç ilgilenmiyorsun Alişan” dedi belki ve ipleri kopardı.
∆ İki tarafın da haklı yanları var. Ama biz zaten Alişan’ın kaybı sonrası bu iş biter demiştik.
Böyle konuştu Whatsapp jürileri...
Alişan kardeşini kaybettikten sonra bizim gördüğümüz kadarıyla çok zor günler geçirdi.
Ya da sırtını dönerlerdi bir ödeme yapacakları zaman.
Yüzü kızarırdı çünkü insanların, çekinirlerdi paralarını göstermeye.
Bakın oradan ne hale geldik şimdi...
Reynmen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
O fotoğrafta pahalı bir saat ve yüzbinlerce euro’luk banknotlarını gösterdi.
Sonrasında bir fotoğraf daha attı.
“Tüccarım ben” yazıyordu o fotoğrafta.
O hikayenin çıkış noktası ‘2. Sayfa’ programını sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’e gelen bir istihbarattı.
İstihbarata göre ünlü bir isim, oyuncu eşini, adı ‘Gizli Kalsın’ olan mekanda aldatmış.
Müge ve Gülşen, “haberimizin arkasındayız” deyip isimleri vermediler ama sosyal medya ahalisi kısa sürede çözdü bahsi geçen isimleri.
Şimdi şunları diyenler var...
◊ Çok şaşırdım...
◊ 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi...
İşin komiği, iki isme de zerre benzemiyor. Belli ki biri bu çocuğa, “Yürü be!” demiş. “Sen ismini değiştir, biz de seni haber yapalım, 3-5 gün konuşulursun, sonra belki meşhur olursun” diye vermiş gazı.
Kimse çıkıp gerçekleri söylememiş... Ben söyleyeyim;
- Sen artık 3-5 gün büyük ‘dalga’ konususun.
- En geç hafta başı itibarıyla ismini değiştirdiğine pişman olursun.
- Kıvanç ve Burak ile yan yana gelme, tanışma hayallerini bu hareketinle çöpe attın.
Madem Türkiye’yi iyi biliyorsun, iyi tanıyorsun buradaki ünlüleri, bak mesela Bülent Serttaş’a, nasıl da benziyor George Clooney’ye...
Adamın hakkı olmasına rağmen bir gün olsun çıkıp “İsmimi George C. Serttaş yapacağım” diyor mu?
Bahsi geçen ‘ünlüler tarikatının’ kontrolünün Ankaralı bir profesörde olduğu söyleniyor.
Profesörün kendi aralarındaki ismi Baba.
Kadir Doğulu, tarikatın önde gelen isimlerinden ve ‘Baba’ tarafından ‘Derviş’lik mertebesine yükseltilmiş.
İddiaya göre Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve sunucu Tansel Öngel gibi isimler de tarikat üyeleri arasında. Murat Dalkılıç’ın tarikat adı Keremcan, Tansel Öngel’in ise Fethican.
Kadir Doğulu ise kendi ismini kullanmaya devam ediyor ama zaten ona ‘Derviş’ diye sesleniyorlar.
Hatta iddia o ki, Neslihan Atagül geçtiğimiz sene oynadığı diziyi ‘Baba’nın isteği ile bırakmış.
İş hayatına müdahale deseniz var.
◊ Pandemi yüzünden seyahat edemiyorum. İstanbul-Miami-Londra arasında yaşıyorum.
◊ Güzel kadın olmak çok zor.
◊ Türk lirasının değer kaybetmesini istemezdim.
Bu maddeleri Şevval Şahin’in röportajından çıkardım...
◊ Tedirginliğiyle tedirgin oldum...
◊ Seyahat edememesi, sıkıştığı o üçgen çok canımı sıktı...
Hayatının didik didik edilmesi, evinin bahçesine kadar girilip fotoğraflarının çekilmesi, rahatsız edici olsa da maalesef normal artık.
Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var tabii.
Sosyal medyadan çokça tepki aldı Dinçerler...
◊ Öde borcunu...
◊ Borç varken yüzük alınmaz...
◊ 40 bin doları yüzüğe vereceğine borcunun taksidini yatırsaydın...
Böyle mesajlar gelince dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapadı.
14 Şubat’a şurada ne kaldı ki? Sayısız seçeneklere göz atmaya başlayın.
***
Burak Akkul yani namıdiğer ‘Çok Gezenti’ seyahat hikayelerine ‘Bizim Ora’ kitabıyla devam ediyor. Kitabı okuyunca ‘oradaymışçasına’ keyif almak garanti.
***
Çocuklar için seçenek çok bu hafta. Renkli ve fantastik bir dünyanın kapılarını açan ‘Alis Harikalar Diyarında’ oyunu için bilet alabilirsiniz.
***
Balat Oyuncak Müzesi’nde ‘maske boyama atölyesi’ var. Atölyeye katılanlar hayal güçlerini kullanıp kendilerine özel görseller yapabilecek. Biletler ‘biletix’te.
“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”
Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?
“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.
Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...
Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.
Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...
Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...
Bu dört isimin başı son günlerde ‘takıntılı hayranlarla’ dertte. Bu sadece ünlülerin problem değil tabii.
Herkesin hayatına zaman zaman böyle takıntılı tipler giriyor.
Onlardan kurtulmanın yolu yordamı da yok üstelik.
Adı üstünde takıntılı...
Ne yapsanız vazgeçmiyor...
◊ Tutkusundan...
Böyle bir tartışma varmış.
Hiç haberim yoktu.
Kanadalı bilim insanları uzun zamandır kadınlar üzerinde araştırma yapıyormuş.
Yeni haberim oldu.
Araştırma sonucunda Kardashian vücudu yani kum saati vücut tipi sakıncalı bulunmuş.
Mevsiminde ‘kalkan balığıyla’ meşhurdur.
Ünlü isimlerin uğrak yeri, iş toplantılarının bir numaralı adreslerindendir.
Hiç de ucuz bir yer değildir. Aksine fazla pahalıdır.
İstanbullular karla mücadele ederken, birçok kişi yolda mahsur kalmışken, arabasını bırakıp evine yürüyerek gidenler varken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıkçı Kahraman ziyareti eleştiriliyor.
İmamoğlu, “kar şiddetini artırınca kalkıp AKOM’a gittim. 1 saatlik yemek molası vermiştim”, karşı taraf da “E kar yağacağını günler öncesinden söylüyorlardı” diyor.
İmamoğlu, “E ama misafirim vardı”, karşı taraf da “E ama İstanbul halkı” diyor.
İmamoğlu, “Kalkan balığı da mı yemeyelim”, karşı taraf da “Tuzlama çalışmaları, kar küreme araçları” diye soruyor.
Bizler de kısa süre sonra klasikleşmiş tartışmaya kaptırdık kendimizi;
◊ Şafak Sezer’in kaldığı yol karayollarına bağlı diyenlerle
◊ Hayır orası ‘Büyükşehir’in sorumluluğunda diyenlerin savaşı
Sonra ilerledi tartışma;
◊ Ana arter sana balı
◊ Ara arter bana bağlı
◊ Kavgaları...
Muhabirlik dönemlerimde defalarca kar haberi yaptım. Sayısız kez 1 kilometrelik mesafeyi gidemeyip mahsur kaldığım da oldu. Hep aynı isyanları işittim.
Mimiklerine kadar ezberlemiş Bergen’i
1989 yılında çıkardığı “Yıllar Affetmez”, Bergen’in son albümü oldu. O albümün kapak fotoğrafı da son fotoğrafı...
Bugünlerde Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadığı “Bergen” filmini konuşuyoruz.
Fragmanı çıktı...
◊ “İnsanı derdinden sarsıyor” dedik.
Setten görüntüler geldi...
◊ “Son zamanların en iyi filmi geliyor” dedik.
Ve şimdi filmden en vurucu kare geldi...
Yeni afişi paylaşıldı filmin.
“Yıllar Affetmez” albümünün kapak fotoğrafını tekrar çekmişler.
◊ Dalgalı saçlarıyla kapattığı sağ gözü...
◊ Elini omzuna atışı...
◊ Yüzükleri, bileklikleri, küpeleri...
◊ Ve ‘meydan okurcasına’ attığı o bakış...
Farah Zeynep kusursuz şekilde benzemiş Bergen’e.
Fotoğrafçı Gökhan Çırak çok iyi yakalamış Farah’ın pozlarını.
Farah belli ki mimiklerine kadar ezberlemiş Bergen’i...
Dört dörtlük bir arka planı var bu filmin. Şimdiden hissettiriyor bu duyguyu.
İki fotoğraf arasındaki farkı bulun
Hani “İki fotoğraf arasındaki farkları bulun” oyunu var ya... Koyun Bergen ile Farah’ın fotoğrafını yan yana ve sorun arkadaşlarınıza.
“Kaç fark var” deyin.
Soruya maruz kalan kişi...
◊ Fotoğrafa bakıp soğuk terler dökecektir.
◊ Acaba şurası farklı mı yahu, bir yakından bakayım diyecektir.
◊ Fotoğrafları büyük bir ekranda yan yana koyup karşısında bağdaş kurup vakit geçirecektir.
◊ “Aman beeee!” deyip günün sonunda pes edecektir.
◊ Fark mark bulamayacaktır yani.
Şu ‘3 olmaz’ı daha fazla zorlamayın
Perşembe günü Kelebek’teki köşesinde çok ilginç bir yazı yazdı Cihan Şensözlü.
“Kadınların tek taş modası yerini erkeklere mi bırakıyor?” diye sordu.
Birçok erkeğin tektaş yüzük taktığını görmüş Cihan...
Üstelik öyle ufak taşlardan bahsetmiyoruz. Gösterişli, pahalı, metrelerce öteden kendini gösteren yüzükler söz konusu olan.
Ben henüz görmedim ama böyle bir modanın ayak seslerinin olduğunu duydum. Umarız o ayak sesleri hep uzaktan gelir kulağımıza, böylelikle biz de görmeyiz tektaş takan erkekleri.
3 olmaz var...
Ve biz son zamanlarda o 3 olmaz ile çok sık haşır neşir olmaya başladık.
◊ Erkekler için topuklu ayakkabı...
◊ Erkekler için tektaş yüzük...
◊ Erkekler için etek...
Bırakalım da kadınlara özel kalsın bazı şeyler.
Madem saçma neden üç kere evlendin?
Daha önce üç kez evlenen Tuna Kiremitçi, “Ben evlilik sevmiyorum, saçma sapan bir şey evlilik” diye bir açıklama yaptı.
Tabii açıklamasına “insan doğasına aykırı zaten evlilik” sözlerini de sıkıştırmış.
Zaten bu ‘insan doğasına aykırı’ savunması evlilik karşıtı olanların anayasasında ilk sıradadır.
Neyse...
◊ Evliliğe ‘saçma’ demek için...
◊ “Ben evlilik sevmiyorum” açıklamasını yapmak için...
◊ “Bu iş bana çok ters” diye konuşmak için...
Evlenmek şart evet.
Ama üç kez biraz fazla değil mi?
Üç kez deneyen dördü de denemez mi?
O yüzden şiir yazsın Tuna Kiremitçi, kitap yazsın, arada albüm çıkarıp şarkılar söylesin.
◊ Büyük keyif veriyor.
Ama evlilik ile ilgili konuşmasın.
◊ Gülesim geliyor.
Ünlü yapma challenge’ı
Merve Boluğur baştan sona ‘renkli bir karakter’.
Pandemiyle beraber onun farklı bir yüzünü gördük. Aykırı hareketler yaparken bile eğlendirecek malzeme mutlaka veriyor
Boluğur.
Son zamanlarda yeni bi deneme içinde...
“Ünsüz erkekleri ünlü yapma challenge’ı” yapıyor.
Mesela geçen haftalarda bir işletmeciyle görüntülendi.
Günün sonunda magazinciler o işletmeciyi sokakta yürürken görüntülemeye ve Merve Boluğur’u sormaya başladılar.
Şimdilerde de şarkıcı Emre Kaya ile fotoğrafları çıkıyor.
Bakın kısa süre sonra...
◊ “Biz sadece arkadaşız” diyecekler.
Kısa süre sonra;
◊ Bu işin kazananı Emre Kaya olacak.
Çok az bir zaman sonra;
◊ “Merve Hanım ile ilişkiniz ne alemde?” diye sorular sorulacak Emre’ye...
Fakat Merve’nin böyle işlere girmesine,
kendinden konuşturmak için başkalarına ve o başkalarını ünlü etmek için çaba sarf etmesine hiç gerek yok aslında.
Hande sildi
Hande Erçel 2-3 gün önce ilginç bir hamle yaptı...
Instagram hesabında Kerem Bürsin ile olan bir fotoğrafının altındaki yorumunu ve ‘Kerem Bürsin’ etiketini sildi.
Hayranları gölge gibi takip ediyorlar Hande ve Kerem’i...
O yüzden bu bulunması zor detayı bile anında fark ettiler.
O sildiği yorumda, Kerem Bürsin’in doğum gününü kutluyor ve ona olan aşkını anlatıyordu Hande.
1 sene önce paylaşılan bir fotoğrafı bulup, oradaki yorumu silmek hangi dönemin adeti?
“Oysa çok daha pratik bir yöntem var, fotoğrafı kaldır” diyecektim ki bu satırları yazarken fotoğrafı da kaldırdı...
Yani, bu hareketle ikili arasındaki her şey bitmiştir...