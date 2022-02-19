Mimiklerine kadar ezberlemiş Bergen’i

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e beklenen evlilik teklifini yaptı. Beklenen diyorum çünkü 1-2 haftadır bunun olacağı konuşuluyordu. Hatta herkes teklif gününü bile biliyordu.

O konuya biraz sonra geleceğim.

Biz şimdi evlilik teklifi yapılan akşamın detaylarına bakalım.

Oğuzhan teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.

Ama masraf bununla sınırlı kalmadı.

Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi.

Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan, sevgilisini evinden Rolls-Royce marka bir otomobille aldı.

Demet Özdemir bir şeylerden şüpheleniyordu ama detaylara hakim değildi. Onlar kral dairesinde baş başa yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. Muhtemelen tam da bu noktada Demet “bu gece o gece” diye düşündü.

