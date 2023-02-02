Aşk acılarını birbirlerinin kollarında unutmak için sevgili olmuşlar: 23 yıllık evlilikleri hâlâ sapasağlam  

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Ama elbette bu klişeleri aşan ve ilişkilerin hep kaygan zeminde yaşandığı ışıltılı dünyalarda örnek gösterilen çiftler de yok değil. Kariyerlerindeki başarılara ya da hayal kırıklıklarına yenilmeyen, dünyanın en güzel erkek ve kadınları sürekli etrafından gezen bazı ünlü çiftler, geçen zamana da, akıllarını çelebilecek sayısız şeye de hiç bakmadan el ele yollarına devam eder.

Ben Stiller ve Christine Taylor'ın aşkları ikisi de gencecik birer oyuncuyken başlamıştı

Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ben Stiller ve meslektaşı olan güzel eşi Christine Taylor da tam olarak böyle bir çift. 2000 yılında evlenen 57 yaşındaki Stiller ve 51 yaşındaki Taylor, 23 yıllık birlikteliklerini 20 yaşındaki kızları Ella ve 17 yaşındaki oğulları Quinlin’le taçlandıran çift, 2017 yılında ayrılmaya karar verse de birbirlerinden kopamadılar ve koronavirüs pandemisinin başladığı günlerde yine bir araya geldiler.

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Üstelik geçtiğimiz günlerde birlikte katıldıkları bir yayında anlattıklarına göre bu uzun ilişki ve başarılı evlilik hiç de düşündükleri gibi başlamamışlardı. İki yıldız da tanıştıkları günlerde çoktan Hollywood’da isim yaparak ünlenmiş, hatırı sayılır şöhretleriyle kendileri gibi oyuncularla sevgili olmaya başlamışlardı.

Çift birçok kereler birlikte kamera karşısına da geçti

Uzun yıllardır sürdürdüğü evlilik sayesinde adı çapkınlıkla ve dedikodularla anılmayan Ben Stiller, kariyerinin başlarındaki gençlik günlerinde Jeanne Tripplehorn, Calista Flockhart ve Amanda Peet gibi güzeller güzeli Hollywood yıldızlarıyla aşklar yaşamıştı oysa. Christine Taylor ise kendisi gibi ünlü oyuncular David Lascher ve Neil Patrick Harris’le yaşadığı aşklarla tanınmıştı. Taylor ve Neil Patrick Harris ayrıldıktan sonra Harris eşcinsel olduğunu açıklamış; bu süreçte Christine Taylor’dan çok destek gördüğünü söyleyerek ona teşekkür etmişti.

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Ben Stiller ve eşi Christine Taylor, 1999 yapımı 'Heat Vision and Jack' adlı dizide birlikte çalışırken karşılaşmışlardı ilk kez. Ve bu tanışmanın üzerinden 24 yıl geçtikten sonra, kendi anlattıklarına göre değil evlilik, ciddi bir birliktelik bile akıllarına yoktu. “Biraz görüşür, kendi yollarımıza gideriz” diye düşünen Ben ve Christine, üstelik bu birlikteliği bir ‘rebound’ ilişkisi gibi görmüştü.

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Yani ikisi de onları üzen, kalplerini kıran bir önceki aşklarını birbirlerinin kollarında unutmak istemişti. Ya da bu flörtleşme bu eski aşıkları kıskandırarak onlardan alınacak bir intikam planıydı. Birlikte çalıştıkları projenin ardından Ben Stiller, Christine Taylor’ı, yaşadığı New York’a çağırmış, “Gelsene, biraz takılırız” demişti. Niyetleri gerçekten de biraz takılmaktı ama Christine Taylor o yazın tamamını New York’ta Ben Stiller’la geçirecekti.

“Geldim ve dönemedim” diye anlatıyor o günlerini güzel oyuncu. Hiç akıllarında olmayan bu sürpriz aşk, 2000 yılında Stiller’ın çektiği ve onu tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline getiren kariyerinin en önemli yapımlarından Meet The Parents’ın (Zor Baba) setinde bambaşka bir çehreye bürünecekti. Bir film çekimi sırasında, bir film sahnesi gibi yaşanan anlarda Stiller, Taylor’a dizlerinin üstüne çöküp evlenme teklifi ettiğinde herkes şaşkına dönecekti.

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Ama basit bit gönül eğlendirme olarak başlayan bu ilişki yıllar içinde demlendikçe büyük bir aşka, hayat arkadaşlığına ve güzel çocuklarına ebeveynlik yaptıkları sağlam bir ilişkiye dönüştü. Yıldız çift, zaman içinde bu ilişkiyi iş arkadaşlığına da dönüştürmüş, Zoolander, Tropic Thunder ve Dodgeball: A True Underdog Story gibi birçok filmde de birlikte rol almışlardı.

Belki yılların yorgunluğuyla her evliliğin yaşadığı tökezlemelerden ve yol kazalarından birini yaşadıkları 2017 yılında herkesi üzen haberi vermiş; ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ama temelini sağlam atmamış olsalar da yıllar içinde sağlam bir zırhla kapladıkları ilişkileri bu ayrılığa galip gelecekti. Uzun ve başarılı kariyerlerini birlikte inşa etmişler, bu süreçte de çocuklarını yetiştirmişlerdi.

Çiftin kızları Ella Stiller da anne ve babasının yolundan giderek oyuncu oldu

Yeniden bir araya gelmelerini ‘koronavirüsün bize tek hediyesi’ diye adlandıran Stiller ve Taylor, 23 yılın ardından hâlâ Hollywood’un parmakla gösterilen ve gıpta edilen çiftlerinden olmayı sürdürüyor…