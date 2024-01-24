Bu kadar uğraşıyorum... Hala 'Size göre kıyafetimiz yok' diyorlar

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Bu uğurda tam da defile sırasında yetersiz beslenme yüzünden ölen gencecik modeller bile oldu. Bazıları da bu sıfır beden modasına kapıldığı için ölümün kıyısına gelip sonra hayata döndü.

İşte tam o sıralarda bir genç kadın ortaya çıktı ve kelimenin tam anlamıyla moda dünyasını ters- yüz etti.

Bu genç kadın, o bir deri bir kemik modellerin aksine kıvrımlı hatta o dönemdeki ölçülere göre "fazla kilolu" görüntüsüyle moda dünyasının genel geçer kurallarına isyan etti.

Çok çabaladı, uğraştı, didindi ve sonunda kıvrımlı bedeniyle kendini moda dünyasına kabul ettirdi. Aslında yıllar içinde birçok şeyi değiştirdi ama söylediğine göre yine de amacına tam olarak ulaşamadı.

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KIVRIMLI BEDENİYLE KENDİNİ MODA DÜNYASINDA KABUL ETTİRDİ

2000'lerin ilk yarısında dünyayı kasıp kavuran "hastalıklı zayıflık" modasını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri bilenler, Ashley Graham'dan söz ettiğimizi anladı zaten.

Şu anda 36 yaşında olan Graham, bir zamanlar "kilolusun" diyerek bütün kapıları yüzüne kapatan moda dünyasına meydan okudu ve kazandı.

Aralarında Sports Illustrated ve Victoria's Secret'ın da bulunduğu birçok ünlü markanın tanıtım yüzü olmayı başardı. Ama katıldığı bir etkinlikte söylediğine göre amacına henüz tam olarak ulaşabilmiş değil.

Kurucularından birinin Khloe Kardashian olduğu Good American markasının model seçme görüşmelerine katılan Ashley Graham, kendi deneyimlerine de değindi.

'BENİM GİBİ KADINLARI KABUL ETMEMEKTE ISRARCILAR'

Geçmişte yaşadıklarından yola çıkarak hala bazı markaların kıvrımlı kadınlar için koleksiyonlar üretmeyi reddettiğini ileri sürdü.

Üç çocuk annesi Ashyley Graham, People dergisine verdiği röportajda bu konuda şunları söyledi. "Eğer podyumlara bakarsanız, çok fazla şeyin değişmediğini görürsünüz. Tasarımcıların koleksiyonlarını incelediğinizde de farklı beden ölçülerine göre üretim yaptıklarını anlarsınız. Ama bu konuda durum tam olarak değişmiş değil."

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Ashley Graham, başlarda moda dünyasının inatla direnç gösterdiği kıvrımlı bedeniyle kendini çoktan moda dünyasına kabul ettirdi.

Ama buna rağmen hala bazı markaların kendisini ve kendisi gibi görünen kadınları kabullenmemekte ısrarlı olduğunu belirtti.

'ÜZGÜNÜZ, BUNU YAPAMAYIZ' DİYORLAR

Graham bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü: " Hala bazı tasarımcılar 'Üzgünüz, bunu yapamayız... Büyük bedenler için tasarım hazırlayamayacağız' diyorlar."

Ashley Graham'a göre bunun bir nedeni de firmaların, büyük beden koleksiyonlar hazırlamaya kalkıştığında üretim için fazladan malzeme kullanmak zorunda kalması.

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Bu da fazladan gider demek ünlü modele göre. Graham, böyle bir durumda cebinden para ödemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Graham, söz konusu firmanın kıvrımlı bedenler için üretim yaptığını hatırlatarak "Bu şişmanlık korkusu mu? Konu göğüs, göbek ve kalça ölçüsü olduğunda farklı beden tiplerinde gerçek derecelendirmenin ne olduğunu anlayamadıkları için mi?" diye aklından geçen soruları sordu.

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Sports Illustrated, Victoria's Secret gibi sadece zayıf modellere kapılarını açan kuruluşlarla çalışan Graham, geçen yaz biraz zayıflayınca hayranlarının da tepkisini çekmişti.

"Biz seni kıvrımlı model olarak tanıyıp sevdik. Moda dünyasının genel geçer kurallarına boyun eğdiğini görmek istemiyoruz" diye kızgınlıklarını belli ettiler Graham'a.

Ünlü model her ne kadar büyük beden kadınların sözcüsü olarak tanınsa da yine de sürekli bedeni hakkında konuşmak istemediğini ifade etmişti. Graham "Durmadan 'büyük beden model' ya da 'büyük beden kadın' olarak anılmak yerine sadece 'kadın' olarak anılmayı tercih ederim" diye konuşmuştu.

Ashley Graham o dönemde de her ne olursa olsun büyük beden modellerin sözcüsü olmayı sürdüreceğini sözlerine eklemişti.