8 aylÄ±kken Ã¶len bebeklerinin birinci yaÅŸÄ±nÄ± mezarÄ± baÅŸÄ±nda kutladÄ±lar: En acÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼

Eski futbolcu, yeni TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, lÃ¶seminin nadir rastlanan Ã§ok saldÄ±rgan bir tÃ¼rÃ¼ne yenilen sekiz aylÄ±k kÄ±zlarÄ± Azaylia'nÄ±n ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼ ÅŸerefine bir parti dÃ¼zenledi. Minik Azaylia'nÄ±n Ã§ok sevdiÄŸi Aslan Kral temalÄ± partide her ÅŸey, eÄŸer yaÅŸasaydÄ± onun sevebileceÄŸi ÅŸekilde dÃ¼zenlendi. HayatlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan Cain ile Voraje, o partiyle ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

'GÃœLÃœMSEDÄ°K, GÃœLDÃœK, AÄžLADIK'

Tam adÄ± Azaylia Diamond Cain olan minik bebeÄŸin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pastasÄ± da Aslan Kral temalÄ±ydÄ±. Annesi Safiyya Vorajee, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda, dÃ¼nyadaki en gÃ¼Ã§lÃ¼ ve en ilham verici bebeÄŸin birinci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

MEZARINI BALONLAR VE OYUNCAKLARLA SÃœSLEDÄ°LER

Cain ve Vorajee, Azaylia'nÄ±n ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamak isteyenlerle birlikte minik bebeÄŸin kabri baÅŸÄ±nda toplandÄ±. Azaylia'nÄ±n kabri rengarenk balonlar ve oyuncaklarla sÃ¼slendi. Ã–zellikle de Azaylia'nÄ±n, dÃ¼nyada kaldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sacÄ±k sÃ¼re iÃ§inde Ã§ok severek oynadÄ±ÄŸÄ± aslan ÅŸeklindeki peluÅŸ oyuncaklarÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekti.





EN ACI KUTLAMA

GeÃ§en 25 Nisan'da Ã¶len ve mayÄ±s ayÄ±nda topraÄŸa verilen Azaylia'nin bu ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼n kendileri iÃ§in Ã§ok zor geÃ§tiÄŸini belirten Voraje "GÃ¼lÃ¼msedik, gÃ¼ldÃ¼k, aÄŸladÄ±k, duygular her yerdeydi. Ama benim iÃ§in en Ã¶nemlisi Azaylia'nÄ±n onun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmesi ve onunla birlikte olduÄŸumuzu gÃ¶rebilmesiydi" diye yazdÄ±.





YAÄžMUR ALTINDA TOPRAÄžA VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Ashley Cain ile Safiyya Vorajee'nin kÄ±zÄ± Azaylia iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda Ã¶zel bir cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. 30 yaÅŸÄ±ndaki Cain ile 35 yaÅŸÄ±ndaki Vorajee, minik Azaylia iÃ§in Nuneaton kentinde bir cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenledi. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende minik bebeÄŸin naaÅŸÄ± beyaz atlarÄ±n Ã§ekildiÄŸi bir arabayla taÅŸÄ±ndÄ±.

Â BÄ°RBÄ°RLERÄ°NDEN DESTEK ALDILAR

HayatlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'nin siyah yas giysileri iÃ§inde olduÄŸu ve ayakta durmak iÃ§in birbirlerinden destek aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. "Aslan Kral" (Lion King) temalÄ± cenaze tÃ¶reninde atlara turuncu renkte tÃ¼yler takÄ±ldÄ±. Ashley Cain de takÄ±m elbisesini aynÄ± renk kravat ve mendille tamamladÄ±. TÃ¶rene katÄ±lan tÃ¼m konuklar da etrafta toplananlar da aynÄ± renkleri tercih etti.





GÃ–ZYAÅžLARIYLA VEDA

Ashley Cain ile Safiyya Vorajee, bu acÄ± gÃ¼nÃ¼ kÄ±zlarÄ±na ithafen "Azaylia GÃ¼nÃ¼" ilan etti. Aslan Kral temasÄ± ise minik bebeÄŸin Likkle Lion lakabÄ±ndan esin kaynaÄŸÄ±nÄ± aldÄ±. KÄ±zlarÄ± Azaylia'nÄ±n lÃ¶semi ile mÃ¼cadelesini sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸan Ashley Cain ile Safiyya Vorajee tÃ¶ren boyunca gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Korteje katÄ±lmayan ama yol kenarÄ±nda toplananlar da Azaylia'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yÄ±p gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kerek minik kÄ±zÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±.



'HUZUR Ä°Ã‡Ä°NDE UYU PRENSES'

Ashley Caine, kÄ±zÄ±nÄ±n hayata veda ettiÄŸini de sosyal medyadan duyurmuÅŸtu. Ashley Cain, acÄ± haberi Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu. Caine, kÄ±zÄ± kucaÄŸÄ±ndayken Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Huzur iÃ§inde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarÄ±ma alana kadar seni hep kalbimde taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±m" mesajÄ±yla birlikte paylaÅŸtÄ±. Ashley Caine'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na taziye mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±.Â BebeÄŸin annesi Safiyya Vorajee de yine kÄ±zÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸarak "Sen benim meleÄŸimsin, kalp atÄ±ÅŸÄ±msÄ±n. Huzur iÃ§inde uyu benim deÄŸerli bebeÄŸim. Kalbime yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir el yazÄ±sÄ± gibi hep benimle olacaksÄ±n" diye yazdÄ±.





KELEBEK Ã–MÃœRLÃœ AZAYLIA

Bir dÃ¶nem Ä°ngiltere'de Ã§eÅŸitli futbol takÄ±mlarÄ±nda oynayan ardÄ±ndan da modellik yapmaya baÅŸlayan Ashley Caine'in sekiz aylÄ±k kÄ±zÄ± Azaylia, daha hayatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda lÃ¶semiye yakalandÄ±. GÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± The Ex On The Beach adlÄ± yapÄ±mla da ÅŸÃ¶hretini perÃ§inleyen Ashley Caine ve bebeÄŸinin annesi Safiyya Vorajee bir sÃ¼redir minik Azaylia'nÄ±n tedavisi iÃ§in hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genÃ§ Ã§ifti yÄ±kan gerÃ§eÄŸi gizlemedi. YapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n tedaviye raÄŸmen minik Azaylia'nÄ±n yaÅŸayacak sayÄ±lÄ± gÃ¼nleri kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.





TEDAVÄ° Ä°Ã‡Ä°N SÄ°NGAPUR'A GÄ°TMEYÄ° PLANLIYORLARDI

Bunun Ã¼zerine 30 yaÅŸÄ±ndaki Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, kÄ±zlarÄ± Azaylia'yÄ± alÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼. BebeÄŸin annesi Vorajee, minik kÄ±zÄ±n tedavisi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya ile 1. 5 milyon sterlin toplamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, bu ÅŸekilde tedavi iÃ§in Singapur'a gitmeyi planlÄ±yordu. Minik Azaylia'a henÃ¼z 2 yaÅŸÄ±ndayken lÃ¶semi teÅŸhisi konulmuÅŸtu. Doktorlar Azaylia'nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n lÃ¶seminin Ã§ok saldÄ±rgan bir tÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu belirtti. Fakat hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok nadir rastlanan bu tÃ¼rÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden minik kÄ±zÄ±n bu yolculuÄŸa Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ± da kesinleÅŸti.





HASTALIK TÃœM VÃœCUDA YAYILDI

Azaylia'nÄ±n, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TV programlarÄ±yla tanÄ±nan annesi Safiyya Vorajee de sosyal medya hesabÄ±nda yer verdiÄŸi mesajandÄ± "AcÄ± dou kalbimle, hayatÄ±mÄ±n en kÃ¶tÃ¼ haberini paylaÅŸÄ±yorum" diye yazdÄ± ve kÄ±zÄ±nÄ±n beyninde, karaciÄŸerinde, bÃ¶breklerinde ve akciÄŸerlerinde tÃ¼mÃ¶r bulunduÄŸunu anlattÄ±. GenÃ§ kadÄ±n, "ArtÄ±k evimize dÃ¶nÃ¼p, kÄ±zÄ±mÄ±n kalan gÃ¼nlerinde olabilecek en konforlu hayatÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye yazdÄ±.

Â HASTALIÄžIN Ã‡OK NADÄ°R RASTLANAN SALDIRGAN BÄ°R TÃœRÃœ

Sosyal medya hesabÄ±ndan kÄ±zÄ±na banyo yaptÄ±rÄ±rken Ã§ekilen bir videosunu paylaÅŸan Ashley Cain; bu hayatta Azaylia'sÄ±z ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemediÄŸini de vurguluyor. Cain, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda olup bitenleri ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Dokuz gÃ¼n Ã¶nce doktorlar yaptÄ±klarÄ± deÄŸerlendirmenin sonucuna gÃ¶re kÄ±zÄ±mÄ±n yaÅŸayacak birkaÃ§ gÃ¼nÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±."





"BENÄ°M KÃœÃ‡ÃœK KAHRAMANIM"

KÄ±zÄ±nÄ±n saldÄ±rgan hastalÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸta beyni olmak Ã¼zere vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerini tutan tÃ¼mÃ¶r yÃ¼zÃ¼nden acÄ±lar Ã§ektiÄŸini anlatan Ashley Caine, bÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen minik Azaylia'nin hala gÃ¼lÃ¼msemeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Caine "GerÃ§ek Ã§ok acÄ±... HayatÄ±mÄ±n en zorlu ve en Ã¼zÃ¼cÃ¼ gÃ¼nlerinde kÄ±zÄ±m bunu daha iyi hale getirmek iÃ§in bir yol buldu. En karanlÄ±k gÃ¼nlerde bile Ä±ÅŸÄ±k oldu, kalbimi, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸuna inanamayacaÄŸÄ±n kadar Ã§ok sevgiyle doldurdu" diye yazdÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda.

Â YEÅžÄ°L SAHALARDAN KAMERA KARÅžISINA

Eski bir futbolcu olan 30 yaÅŸÄ±ndaki Ashley Cain, Coventry City, Luton, Oxford United ve Mansfield Town gibi takÄ±mlarda top koÅŸturdu. Daha sonra Ã§eÅŸitli giyim firmalarÄ± iÃ§in modellik yaptÄ±. Ex On The Beach adlÄ± ÅŸov ile adÄ±nÄ± TV dÃ¼nyasÄ±nda da duyurdu. Caine, kendisi gibi TV simasÄ± olan Safiyya Vorajee ile bir sÃ¼redir birlikte.

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