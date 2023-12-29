Artık en yakın dostu çocukları oldu… Boş kalan kırık kalbini evlat sevgisiyle doldurdu

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Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizler Knox ve Vivienne… Dünyanın en ünlü çiftlerinden birinin hiç gündemden düşmeyen 6 çocuğu. Angelina Jolie, Maddox, Pax, Zahara’yı evlat edinmiş, Brad Pitt’le evlendikten sonra ünlü aktör bu üç çocuğu da nüfusuna geçirip onlara babalık yapmıştı.

Ünlü çiftin evliliklerinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocuğu oldu. Doğumlarından birer genç kız ve delikanlı oldukları zamana kadar basının ilgi odağı oldular, her gittikleri yerde takip edildiler. Çiftin en küçük çocukları olan ikizleri artık 15 yaşına geldi.





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ÇOCUKLARINI BÜYÜTTÜ, ŞİMDİ KOLUNA TAKIP GEZİYOR

Maddox, Pax, Zahara da artık birer yetişkin oldu. Maddox ve Pax artık medya dünyasında işler yapmaya başladılar, anneleriyle birlikte film yapım süreçlerine katılır oldular. Zahara da bu yıl üniversiteye başladı. Hatta okula girer girmez hemen annesi gibi aktivist oldu.

Ünlü çiftin mutlu yuvası dağıldı: 6 çocukları anneleri Angelina ile kaldı ve her geçen gün Brad Pitt'ten uzaklaşmaya başladılar

Angelina Jolie’nin büyük bir aşkla evlendiği, adının yıllarca birlikte anıldığı hatta dünyanın kendilerine takığı isimler “Brangelina” olarak anıldığı Brad Pitt’le evliliği 2016’da bitmiş, çiftin boşanma davasının sahne olduğu kavgalarsa yıllarca konuşulmuştu.

BİTMEYEN BOŞANMA DAVASI VE KAVGALARI ÇOK KONUŞULDU

Jolie ve Pitt, uzun mücadeleler, karşılıklı suçlamalar ve kavgalar arasında 2020’de resmen boşanmayı başardılar. Angelina Jolie’nin birlikteyken çok mutlu göründükleri Pitt hakkında ortaya attığı şiddet iddiaları çok konuşuldu.

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin olaylı boşanma davasında Pitt'in bir uçak yolculuğu sırasında Jolie'ye saldırdığı, onu korumak isteyen iki çocuğuna da şiddet uyguladığı ortaya atılmıştı... Bu iki çocuğun yüksek ihtimalle çiftin evlatlık çocukları Maddox ve Pax olduğu düşünülüyor

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Angelina Jolie, Brad Pitt’in çocuklarına bile kötü davrandığını hatta şiddet uyguladığını söylemişti. Çiftin Fransa’da satın aldığı şarap bağlarını paylaşamadıkları için birbirlerine açtıkları karşılık davalar hâlâ bitmedi. Tüm dünyanın gıptayla izlediği aşk ve evlilik masalı olabilecek en kötü şekilde sona ermişti… Çiftin oğulları Pax'in 2020'de babası Brad Pitt'e "pislik" diye hitap ettiği mesajı bir ay önce ortaya çıkmıştı

ÇOCUKLARI BABALARINA SIRT ÇEVİRDİ

Aradan geçen yılların ardından Brad Pitt yoluna yarı yaşındaki sevgilisi Ines De Ramon’la mutlu mesut şekilde devam ediyor. Ancak Pitt’in Angelina Jolie’yle evlat edindiği çocukları ona sırt çevirdi. Çiftin oğlu Pax’ın Brad Pitt için 2020 yılında kaleme aldığı bir mesaj gün yüzüne çıktı.

Zahara da bir okul toplantısında kendini Zahara Jolie olarak tanıtmış, babasının soyadını reddetmişti

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Pax, babası için ağza alınmayacak kelimeler kullanmış, ona “dünya çapında bir pislik” diyerek seslenmişti. Zahara da, okulunda yaptığı bir konuşmada kendini Zahara Jolie olarak tanıtmış, babasının soyadını hiç ağzına almamıştı.

YILLAR BOYU HEP BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Brad Pitt, çocuklarından yediği bu darbeler konusunda sessiz kaldı. Usta aktörü onlarla yıllardır birlikte gören olmadı. Kimleri onun çocuklarıyla gizlice görüştüğünü söyledi. Kimileri ilgisiz bir baba olmakla suçladı. Bu kavgada Angelina Jolie’yi suçlayan; onun çocuklarını Brad Pitt’e karşı bilerek kışkırttığını söyleyen de çok oldu. Angelina Jolie artık hayatını tamamen 6 çocuğuna adamış durumda

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İŞE DE AŞKA DA PAYDOS! KIRILAN KALBİNİ ÇOCUK SEVGİSİYLE DOLDURDU

Bu ünlü çift ve ünlü çocukları arasında yaşananların basına yansıyan kısımları ancak böyle tahminler üzerine konuşuluyor. Ortadaki görünür gerçekse Angelina Jolie’nin Brad Pitt ayrılığından sonra kendini tamamen işine ve çocuklarına verdiği. Hatta güzle yıldız geçenlerde bir açıklama yapıp Hollywood’un onu ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını itiraf etmişti.

Artık emekli olmak istediğini, film çekmeyeceği ve hatta Los Angeles’ı da terk etmeyi düşündüğünü açıklayan Jolie için artık hayattaki tek gerçek 6 çocuğu oldu. Kırık kalbini boş tutan, adı zaman zaman ünlü isimlerle yan yana yazılan Angelina Jolie aşka da artık paydos demiş gibi görünüyor.

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ÇOCUKLARINI YANINA ALDI, YENİ YIL ALIŞVERİŞİNE ÇIKTI

48 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz gün Pax, Zahara ve 15 yaşındaki oğlu Knox ile birlikte New York’ta alışverişe çıktı. Jolie yine artık imzası haline gelen ve “sessiz” lüks olarak adlandırılan gündelik şıklığı içindeydi. Kombinini siyah büyük logosuz bir çanta ve güneş gözlükleriyle tamamlayan Jolie, uzun siyah paltosu ve deri çizmeleriyle saçlarını açık bırakıp omuzlarına dökmüş ve neredeyse hiç makyaj yapmamıştı.

Çocuklarıyla çıktığı alışveriş turunda fotoğrafları çekilen Jolie etrafa mutlulukla gülümsedi, onlarla bol bol sohbet etti ve Atelier Jolie adını verdiği markasıyla moda sektörüne giren yıldız oyuncu kendi mağazasını da ziyaret etti.





ÇOCUKLARI ARTIK ONUN EN YAKIN DOSTLARI

"Birbirinden çok farklı yedi kişiyiz, bu da bizim gücümüz. Boşanmadan sonra hepimizin iyileşmeye ihtiyacı vardı” diyen Angelina Jolie için artık hayattaki en büyük önceliği çocukları. Artık pek bir sosyal hayatının kalmadığı itiraf eden Jolie işlerinden kalan tüm zamanında 6 çocuğuyla birlikte.

Brad Pitt'i yıllardır çocuklarıyla gören olmadı... Ünlü aktörün özellikle de evlatlık çocuklarıyla arasının bozulmasında Angelina Jolie'nin olumsuz konuşmalarının etkisi olduğu söyleniyor

Yıldız oyuncu "Onlar bana ve hayatıma en yakın insanlar ve benim en yakın arkadaşlarım" diyerek çocuklarıyla arasındaki yakın ilişkiyi anlatmıştı. Çocuklarıyla yakın ilişkisini anlatırken çok fazla arkadaşı olmadığını da itiraf eden Jolie her zaman 6 çocuğuna güvendiğini söylüyor.





SADECE BİRKAÇ YAKIN ARKADAŞ…

Çok yakın birkaç kadın arkadaşı dışında etrafında pek kimsesi olmadığını söyleyen Anjelina Jolie, kalbinin boş olduğunu ve kimseyle flört dahi etmediğini de itiraf etmişti. Yakın çevresini anlatırken "En yakın arkadaşlarımın mülteci olduğunu fark ettim" diyen Jolie "Yakın olduğum altı kadından dördü savaş ve çatışmalardan kaçmış kadınlar" diyerek yakın çevresini tarif etmişti.