Artık böyle görmesek (HANDE SORAL)

Bu kıyafete nasıl yumuşak yazılır, lütfen biri cevap verebilir mi? Tepeden tırnağa her şey mi kötü olur!

Saçtan başlayayım... O geniş alının saçı ve modeli bu değil. O tepedeki topuzla, tulumun yakası birleşince ortaya tematik bir görüntü çıkmış.

Tuluma değinmek dahi istemiyorum açıkçası. Yakasından fermuarına, kol manşetlerinden paçalarına kadar stil adına söylenebilecek en ufak bir şey yok.

Bota gelirsek... O bot da bu tulumun botu değil. En azından ayağına siyah postal giyip paçaları içine soksaydı.

Neyse bundan sonrası için susma hakkımı kullanıyorum...





