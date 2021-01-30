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Haber Giriş: 30.01.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

“Arka Sokaklar”ın Selin Komiseri Oya Okar’a hırsızlık şoku!

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“Arka Sokaklar”ın Selin Komiseri Oya Okar’a hırsızlık şoku!
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Geçen hafta oyuncu Oya Okar’ın evine giren hırsızlar, oyuncunun ziynet eşyalarını ve kapının önündeki arabasını çaldı.

Arka Sokaklar’da Selin Komiser'i canlandıran Okar’ın çekimlerdeki yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambası olan koyu renkli bir araçla gelen hırsızlar, evdeki değerli eşyaları ve Okar’ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

“Arka Sokaklar”ın Selin Komiseri Oya Okar’a hırsızlık şoku


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