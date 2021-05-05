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Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: Lenfomaya yakalandım

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Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: Lenfomaya yakalandım

Arka Sokaklar dizisinde rol alan genç oyuncu Boğaç Aksoy, lenfomaya yakalandığını duyurdu.

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu "  Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin..

Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: Lenfomaya yakalandım

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