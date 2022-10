Haberin Devamı

- Onur Baştürk: Yıllardır sadece İstanbul değil, birçok şehrin mekânına girip çıktım ve deneyimledim. Gözlemim şudur: Eğlenmeyi, oturup kalkmasını ve içmesini bilmeyen müşteri her türlü mekânda mevcut. Bunun nedenleri ayrı konu. Elbette bu korkunç vakada olduğu gibi bu tür müşterinin çıkardığı arızalar her zaman cinayetle sonuçlanmıyor. Ama kavgalar çıkıyor, hepimiz biliyoruz. Onur Şener cinayeti ise şu farkındalığı getirecek: Bundan sonra arıza müşteri had bilmeyi öğrenecek. Eğlenmeye çıkan müşteri ise maalesef daha çok tedirgin olacak, acaba bir olay olur mu diye.

- Orkun Ün: Alınması gereken çok önlem var. Ama en başta müşteri kitlesinin değişmesi gerekiyor. Dönüp geriye bakalım, aynı mı gece çıkan kitle? Nasıl bir uçurum var eski günlerle bugün arasında? Bizi şarkı istemek gibi çok masum bir hareketten bile soğuttular artık. Bir süre bence kimse böyle bir istekte bulunmasın. Çünkü bu travmayı atlatmamız zaman alacak.

- Savaş Özbey: İstek şarkının sonu falan gelmez. Baksanıza senin halay müziğin çalındı, benim halay müziğim çalındı diye düğünde aileler birbirine girdi geçen hafta. İstenen her şarkıyı söyleyebilen Mustafa Keser meğer ne çekmiş senelerce.

- Ömür Gedik: Biz müzik iyileştirir, birleştirir derken yaşanan şu olaya bakın. Oldum olası istek şarkı muhabbetinden hoşlanmadım.

Sahnemde de istek şarkı kabul etmiyorum zaten. Bir restorana gittiğinizde menü dışında bir şey sipariş veremediğinize göre, sahnedeki kişinin repertuvarına da karışma hakkınız olmamalı. Bitsin zaten bu saçma gelenek. Onur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yönetim kurulunda olduğum POPSAV olarak ailesinin ve küçük kızının maddi-manevi yanında olacağımızı duyurduk. Öyle de yapacağız.

Orkun Ün - Onur Baştürk - Ömür Gedik - Savaş Özbey

Madem şakaydı, çıkışta verseydiniz ya kolyeyi!

Merve Boluğur ve Mert Aydın, düğünlerine eli boş gelenlerin üzerlerindeki altınları aldı. Altın kolyesi alınan TikTok fenomeni Cellat’ın “10 yıllık kolyem, manevi değeri var” demesi de fayda etmedi. Düğüne eli boş gitmek ayıp mı sizce? Ve düğünde davetlilerin takılarını almak yeni moda olur mu?

- Orkun Ün: Düğüne eli boş gitmeyi biliyoruz da düğüne gelenin takısını almayı ilk kez gördüm. Bence Merve ile eşi düğün masraflarını böyle böyle çıkaracaklar! Ben arkadaşlarının yerinde olsam bir süre uzak dururum bu çiftten.

- Savaş Özbey: Son bir manevrayla kolyeyi 3 gün sonra teslim ettiler, karşılığında da 3 günlüğüne arabalarının anahtarını verip paylaştılar. Arkadaş arasında şakaymış gibi. Ama video böyle yayılmasa kolyenin üstüne yatacak bir hava seziyorum ben o çiftte. Madem şakaydı, 3 gün ne diye beklediniz, çıkışta verseydiniz ya kolyeyi.

- Ömür Gedik: Bence çok tatlı bir polemik oldu bu. Cellat’ın kolyesi boynundan alınırkenki yüz ifadesi gözümün önünden gitmiyor. Neyse ki kolyeyi geri almış. Mert de 3 gün arabasını vermiş Cellat’a. Arkadaşlar arası güzel, unutulmayacak bir anı oldu. Bu olaya güldük geçtik tabii, ancak düğünlere eli boş gidenler bundan sonra bir tık tedirgin olur herhalde.

- Onur Baştürk: Ya gördüm o görüntüleri. Çocuğun kolyesini nasıl çıkarmışlar öyle! Çok güldüm. Düğün değil, takı toplama töreni sanki. Çok ezik hareketler bunlar.

Diva’lar kavga eder mi!

Bülent Ersoy, Ajda Pekkan’ın Kuruçeşme Arena’da şortla sahneye çıkmasının ardından “İki tane varis çorabını babam da giyse taş gibi olur” dedi. Hızını alamayıp “Almanya’da bilet satamayınca üç konseri iptal oldu” diye devam etti. Ajda Pekkan ise sosyal medyada “Kimi sabrından susar, kimi saygısından, kimi de sevgisinden” paylaşımını yaptı. Ajda Pekkan Kuruçeşme Açıkhava’da konser verirken, Bülent Ersoy ise konserinin iptal olduğunu duyurmuştu. Yorumlarınızı alalım.

- Savaş Özbey: Ajda’ya da bir şey olmaz, Diva’ya da. Filler tepişirken olan, modacı Burcu Sedef’e oldu. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Birinin uzayan kostüm provasından öbürüne yetişmeye çalışırken arada kaldı. İşini yapamayan, daha da kötüsü ikisi arasında laf taşıyan kişi konumuna düştü.

- Ömür Gedik: Olan Burcu Sedef’e olmadı Savaş. Burcu daha da büyüdü bence. Şahane ve çok iddialı bir kıyafetti. Ajda’nın polemiğe girmemesi de en doğrusu. En güzeli işini güzel yapıp, konserlere ve sahnede şahane görünmeye devam etmek.

- Orkun Ün: ‘Diva’lar kavga eder miydi yahu? Bu tartışmadan mini dizi senaryosu çıkar. Sanki paylaştıkları mesajların satır aralarında başka bir hikâye var gibi geliyor bana. Sanki bilmediğimiz tatsız olaylar yaşanmış iki isim arasında. Birbirine gönderme yapan iki isim ne boş yere tartışır ne boş yere böyle göndermeler yaparlar. Çıkar kokusu, bekleyelim az daha.

- Onur Baştürk: Valla o çorapları giydi diye Ajda’nın bacakları düzgün görünmüyor elbet. Ajda’nın sütun gibi bacakları var, boşuna laf atmış Bülent Ersoy. Ama bu gazino döneminden kalma kızgınlıklar, laf atmalar bana bir yandan da eğlenceli geldi. Bülent Ersoy’u bu “gullüm” performansından dolayı kutluyorum.

Liseli âşık tripleri

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, nişanlısı Burak Kalfa ile ayrılık nedeninin “görüntülü aramasını açmaması” olduğunu söyledi. Bu konudaki yorumlarınızı alalım.

- Onur Baştürk: Görüntülü arasan bile karşı taraf hemen bir mizansen yapabilir, bu da yeterli bir kanıt değil. O nedenle ayrılmak, ne bileyim, zaten güvensiz bir ilişkinin “iyi ki sonlanmış” dedirten Hande Yener şarkısı olmuş: “Sen yoluna ben yolumaaa”...

- Orkun Ün: Bunlar biraz liseli âşık tripleri sanki. Haksız mıyım?

- Savaş Özbey: Telefonu açmayınca nişan atacak kadar kuşkuluysa bence biraz ertelesinler nikâhı. O süre zarfında da ya birbirlerine güvenmeyi öğrensinler ya da tekrar düşünsünler bu işi. Çünkü hayat böyle geçmez. Ayrıca görüntülü arayınca içi rahat edenler o kadar da güvenmesinler bu yönteme.

- Ömür Gedik: Savaşcığım görüntülü arayınca içi rahat edenler neden güvenmesinler bu yönteme? Bak şimdi aklım takıldı. Buna nasıl bir çözüm buldunuz?

- Savaş Özbey: Kimsenin içine kurt düşürmek istemem tabii ama hani o meşhur paranoyaklık sözünde olduğu gibi Ömür: Görüntülü aramalarınıza cevap almanız, aldatılmadığınız anlamına gelmez.

Aldığı parayı öğrensem ben de depresyona girebilirim

Aleyna Tilki’nin depresyona karşı farkındalık yaratmak amacıyla çekildiği söylenen reklam filmini nasıl buldunuz? Depresyona karşı sizin çözümünüz ne?

- Savaş Özbey: Dünyanın en çok antidepresan kullanan toplumlarından biriyiz. Aleyna’nın bu iş için Puma’dan aldığı parayı öğrensem belki ben de depresyona girebilirim. Aleyna’nın yaptığı gibi ayakkabı tasarlayarak falan da çıkmam kolay kolay.

- Ömür Gedik: Ben hep diyorum evinize kedi köpek alın, onları çok sevin, onlarla vakit geçirin, köpekse gezdirme, kediyse kum temizleme ve her ikisi için de bol bol, saatlerce sevme sevilmeyi hayatınıza sokun, bakın depresyon kalıyor mu... Eve alamazsanız HAÇİKO Yaşam ve Eğitim Çiftliği’ne gelip oradaki hayvanlarla vakit geçirin, köpeklerimizi gezdirin, ahırlarımızı temizleyin. Bedeninizi sevgiyle yorun. Kesin çözüm bu.

- Onur Baştürk: Valla ben beğendim. Güzel bir video olmuş. Bunu izleyen gençler en azından kendinden bir parça bulabilir. Tabii bu videoyu izleyecek gücü kendilerinden bulurlarsa. Çünkü depresyon öyle bir şey ki, o an ne Aleyna ne onun çektiği videoyu izlemek gelir içinden.

- Orkun Ün: Konsey; şu hayatta hikâyemizi biz yazarız. O yüzden yazdığımız hikâyeyi kabul edip yolumuza devam ettiğimiz sürece depresyon bizim kapımızı çalmaz. Acı mı çekiyorsun? Yürü kardeşim. Boğazın mı düğümleniyor? Sebebini bul ve yürü kardeşim. Böyle bakarsak sorun kalmaz. Herkesin bir depresyon macerası vardır. O yüzden destekliyorum böyle farkındalık projelerini ben.

Konsey’in seçimi: Brad Pitt

- Ömür Gedik: Tabii ki Brad Pitt. Ben oldum olası sarışın severim. Ama sarışın değil esmer sevenlerin bile Brad Pitt dediği bir dünyada George Clooney sadece ilk 5’te olabilir. İkinciliğe Jason Momoa’yı koyuyorum.

- Orkun Ün: Brad Pitt mi yoksa George Clooney mi sorusu bir masada oturup tartışmalık konu. Bir esmer ve bir sarışından bahsediyoruz. Yıllar önce bir Clooney hayranlığı vardı kabul ama bence artık esmerlerin devri bitti. Devir sarışınların devri. (Hiç kendi tenimle alakası yok!) O yüzden oyumu Brad Pitt’ten yana kullanırım.





- Savaş Özbey: George Clooney çok yakışıklı ama Brad Pitt başka bir fenomen. Hatırlamıyor musunuz Brad yüzünden feminist dernekleri falan birbirine girmişti bir dönem. İnsan ırkını temsilen uzaya bir insan yollanacak olsa oyum Brad’den yana olurdu. Ha galiba bir de Orkun’dan...

- Onur Baştürk: Güzel atışmışlar ama her ikisi de yanılıyor. Dünyanın en yakışıklı erkeği yeni neslin gözünde onlar değil, her yerde ilgi odağı olan Timothee Chalamet ve onun versiyonu çocuklar.