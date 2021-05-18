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Foto: INSTAGRAM
Haber Giriş: 18.05.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Ariana Grande ile Dalton Gomez gizlice evlendi

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Ariana Grande ile Dalton Gomez gizlice evlendi

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, nişanlısı Dalton Gomez ile hafta sonu gizlice evlendi.

Grande'nin Montecino’daki evinde yapılan sade bir tören ile evlenen çiftin bu mutlu gününe sadece 20 davetli katıldı.

Grande’nin temsilcisi, yaptığı açıklamada, “Ev mutluluk ve sevgi doluydu. Yeni evli çift ve aileleri daha mutlu olamazdı” dedi.

Ariana Grande ile Dalton Gomez gizlice evlendi

Grammy ödüllü Grande, Gomez ile geçen yılın şubat ayında birlikte olmaya başlamış ve aralık ayında da nişanlanmıştı.

Ariana Grande ile Dalton Gomez gizlice evlendi

 Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlanmıştı. Çifte yakın kaynaklar, “Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler” diye konuşmuştu.

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