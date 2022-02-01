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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan üçüncü çocuk açıklaması

#Aslıhan Doğan#Arda Turan#Hamza
Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Aslıhan Doğan Turan ile Galatasaraylı Arda Turan’ın 7 yıllık arkadaşlığı 2015’te aşka dönüşmüştü. Mart 2019’da nikah masasına oturan çift, oğulları Hamza Arda’yı Ekim 2019’da, Asil Aslan’ı ise 2020 yazında kucaklarına almıştı. Aslıhan Turan, YouTube’daki “Bize Kaldı” programına katıldı.

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Fezi Altun ve Seçkin Süngüç’un sorularını yanıtlayan Turan, yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

İki oğlu olan Turan, “Kız istiyoruz. Sadece benim istememle olmuyor tabii, Arda da istiyor” diye konuştu.

Çocuklarını her şeyin üstünde tuttuğunu vurgulayan Turan, annesi ve kayınvalidesinin torunları için delirdiğini anlattı:

“Benim arkamdan yediriyorlar. Cumartesileri bizim Bayrampaşa günlerimiz, kayınvalidemlere gidiyoruz yemek için. Eski jenerasyon çocukları patlayana kadar yedirmek istiyor.”

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

'BİRBİRİMİZE HALA AŞIĞIZ'

Yaptığı röportajlar ile dikkat çeken Aslıhan Doğan, Youtube kanalına eşi Arda Turan'ı konuk etti. 

Aslıhan Doğan “Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence” dedi.

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Arda Turan ise “Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hâlâ aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz” diye konuştu.

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

EVİNİN KAPILARINI AÇMIŞTI

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın muhteşem evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan kendi  sayfasında evini tanıttı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti.

İşte Arda ve Aslıhan Turan’ın muhteşem evi…

Önce evinin salonunu tanıtan Turan, ‘Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool’luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası’ ifadelerini kullandı.

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

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Genellikle Arda ve eşi Aslıhan'ın kullandığı salonda büyük bir şömine mevcut...

6 ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, ‘Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık.’ dedi.

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Evin diğer salonunu da gösteren Turan, ‘Burası ailecek zaman geçirdiğimiz, çocukların yemek yediği salon. Kalabalık sofralar sevdiğimiz için yemek masamız 12 kişinin oturacağı şekilde tasarlandı. Evin en fazla vakit geçirdiğim yeri burası, yaz aylarında da bahçe…’ şeklinde konuştu.

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Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Salonun ortasındaki piyano tamamen dekoratif olarak kullanılmış...

Mutfağında bar sandalyeleri kullanan ünlü isim ‘Aslında kullanışsız görünüyor olabilir ama hiç değil. Oturduğunuz zaman sırtınızı yaslayabiliyorsunuz, gerçekten çok rahat. Bazen burada kahvaltı yapıyoruz. Dolap düzenine çok önem veriyorum. Bu yüzden etrafta çok fazla eşya görmeyebilirsiniz, genel de kullanacağım şeyleri çıkarıyorum göz önüne.’ dedi.

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Evin birinci kat daha çok yetişkinlere ve misafirlere hitap ediyor. İkinci katında ise çocuklar için oyun alanları var. 

Evin üçüncü katını da kendileri için tasarlayan Aslıhan Turan eşinin giyinme odasını da gösterdi.  ‘Ben bütün kışı tayt, tişört ve sweatshirt’la geçirebilirim, ama Arda odasına çok emek harcadı’ dedi.

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Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, takımının logosu aslanı evinin girişine de koydu.

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Üç katlı villanın içinde asansör de mevcut... Turan çocukların güvenliği için asansörü çok fazla kullanmadıklarını söyledi.

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Temizliğe çok önem veren Aslıhan Turan, mutfağın bir bölümüne bulaşık odası yaptırmış...

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Mutfaktan bahçeye açılan bir kapı var ve orada da yemek odası mevcut.

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Bahçede oturma grubu ve 2 ayrı şömine bulunuyor. Turan, şömine yakmayı çok sevdiğini, sıcak havada bile kullandığını söyledi. Ayrıca bahçede greyfurt, erik ağacı ve çok sayıda çiçek türü var.

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Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Çocuk katının girişindeki duvarı çocukları Hamza ve Asil’in siyah-beyaz çocukluk fotoğrafları süslüyor.

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

Yatak odasında sadelikten yana olan Turan, odaya televizyon alıp almama konusunda ‘kararsız’ olduğunu söyledi.

Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklaması

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aslıhan Doğan#Arda Turan#Hamza

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