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Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak

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#Arda Turan#Eyüpspor#Boğaziçi Spor Zirvesi
Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 08:40

Galatasaray’ın efsanevi kaptanları arasında yerini alan Eyüpspor’un çiçeği burnundaki teknik direktörü Arda Turan, Boğaziçi Spor Zirvesi’nde gençlerle panelde buluşacak.

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Galatasaray efsanesi, Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giymiş, kariyerine Eyüpspor’da teknik direktör olarak devam eden eski milli futbolcu Arda Turan, yarın başlayacak olan Boğaziçi Spor Zirvesi’nde gençlerle bir araya gelecek.

Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak

Geçtiğimiz aylarda teknik direktörlük lisansını alan başarılı sporcu, Eyüpspor’un başına geçmişti. Yarın saat 13.00’de Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de bir konuşma yapacak olan Turan, sporda liderlik paneline katılarak, Avrupa’da ve Türkiye’de futbolun farklarını anlatacak ve gençlerin sorularını yanıtlayacak.

Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak

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Boğaziçi Spor Zirvesi, Türkiye’de spora ve spor tarihine katma değer sağlamış önemli sporcuları, spor yorumcuları ve yöneticilerini; sporun her alanına ilgi duyan üniversite öğrencileriyle buluşturacak.

DJ kabininden mutfağa

İş dünyasının tanınmış ismi Cezmi Mutlu’nun küçük oğlu Kerem Can Mutlu müzik tutkusundan peşinden giderek DJ olmuştu.

Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak

Kerem Can Mutlu

Bu alanda yurtdışında başarı elde eden Mutlu’nun bir başka tutkusu da yemek yapmak! Londra’daki Le Cordon Blue okulunda eğitim alan Kerem Bey, Rüya London’ın ekibine katılmış. Rüya, 2018 yılında İngiliz Forbes Dergisi tarafından, Londra’nın en iyi beş restoranı arasında gösterilmişti. Mutfakta harikalar yaratan genç şefin en büyük destekçisi ise ablası Zeynep Mutlu...

Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak

Zeyneo Mutlu - Cezmi Mutlu

Yeni sergi

Galata’daki sanat galerisi Galeri Inn, 21 Mayıs’a dek cam sanatının Türkiye’deki öncü isimlerinden Ayşem Ötük’ün eserlerine ev sahipliği yapıyor.

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Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak

Sergi, Ötük’ün ilk kişisel çalışması olan “Hala Burada” serisinin bir parçası olarak anlardan ve anılardan oluşuyor. Gonca Yengin’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, bir enstantanenin canlandırılma biçimiyle sanatseverlerde büyük merak uyandırıyor.

Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak

Ayşem Ötük

Koleksiyon beğenildi

Moda dünyasının iki duayeni Ayşe Brav ve Pelin Kaya’nın hayalleriyle doğan “Better Days”, ilk koleksiyonuyla modaseverlerden tam not aldı. “Daha İyi Günler” anlamına gelen ve bu umudu da sahip olduğu ışıltıları ile ortaya koyan marka, kadınların yeni vazgeçilmez tercihi olarak öne çıkıyor.

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Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak

Cemiyetin de yakından tanıdığı, uzun yıllardır moda dünyasının içinde yer alan Ayşe Brav ve Pelin Kaya’nın tüm bilgi birikimleriyle hayat bulan marka, zamansız şıklığın yeni adresi.

Arda Turan futbolun sırlarını paylaşacak

Pelin Kaya - Ayşe Brav

 

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#Arda Turan#Eyüpspor#Boğaziçi Spor Zirvesi

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