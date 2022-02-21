Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı!

Gittiği mekanda karşılaştığı genç ile sohbet ederken, gencin sevgilisine evlenme teklifi yapma hazırlığında olduğunu öğrenen Turan, otomobilini vererek, günün kusursuz geçmesi için yardımcı olmak istemiş. Ama yıldız futbolcu bununla da kalmamış! Gencin tüm hazırlıklarının masraflarını da karşılamış. Kim bilir belki yakında ünlü futbolcuyu, çiftin nikâh şahidi olarak da görebiliriz. Milli gururumuz Arda’yı duyarlılığından dolayı tebrik ediyor ve ayakta alkışlıyorum.
Ünlü isimler genç kızlar için podyumda
Hazal Filiz Küçükköse, Sedef Avcı, Hira Koyuncuoğlu, Gökçe Akyıldız, Aslı Bekiroğlu gibi ekranların ünlü isimleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde genç kızların eğitimine destek olmak için podyuma çıkıyor.
Türkiye’nin başarılı 24 kadını, “Geleceğin Güçlü Kadınları” projesi ile bir araya geliyor. Moda tasarımcıları Tuvana Büyükçınar Demir, Raisa Vanessa, Zeynep Tosun, Özlem Kaya, Sudi Etuz ve Meltem Özbek’in “1940’lardan günümüze” konseptinde hazırladığı tasarımları podyumda sergileyecek.
Hasret giderdiler
İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, Londra’da okuyan kızları Yağmur’un hasretine dayanamayarak soluğu İngiltere’de aldı.
Yıldızların tercihi
Pırlanta ve mücevherat sektörünün tanınmış markalarından Rafi Roy Diamonds’ın genç patronu Rafi Roy Tüter, 115 yıllık aile geleneğini sürdürerek başarılarına yenilerini ekliyor.