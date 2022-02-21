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Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı!

#Hazal Filiz Küçükköse#Sedef Avcı#Çağla Şıkel
Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı
Mehmet Üstündağ

Galatasaray’ın yıldız ismi Arda Turan, Sevgililer Günü için kendisinden otomobilini isteyen genci geri çevirmemiş ve vermişti. Bu jesti merak ettiğim için araştırdım; altından evlenme teklifi çıktı!

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Gittiği mekanda karşılaştığı genç ile sohbet ederken, gencin sevgilisine evlenme teklifi yapma hazırlığında olduğunu öğrenen Turan, otomobilini vererek, günün kusursuz geçmesi için yardımcı olmak istemiş. Ama yıldız futbolcu bununla da kalmamış! Gencin tüm hazırlıklarının masraflarını da karşılamış. Kim bilir belki yakında ünlü futbolcuyu, çiftin nikâh şahidi olarak da görebiliriz. Milli gururumuz Arda’yı duyarlılığından dolayı tebrik ediyor ve ayakta alkışlıyorum.

Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı

Ünlü isimler genç kızlar için podyumda

Hazal Filiz Küçükköse, Sedef Avcı, Hira Koyuncuoğlu, Gökçe Akyıldız, Aslı Bekiroğlu gibi ekranların ünlü isimleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde genç kızların eğitimine destek olmak için podyuma çıkıyor.

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Türkiye’nin başarılı 24 kadını, “Geleceğin Güçlü Kadınları” projesi ile bir araya geliyor. Moda tasarımcıları Tuvana Büyükçınar Demir, Raisa Vanessa, Zeynep Tosun, Özlem Kaya, Sudi Etuz ve Meltem Özbek’in “1940’lardan günümüze” konseptinde hazırladığı tasarımları podyumda sergileyecek.

Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı


Hazal Filiz Küçükköse, Sedef Avcı, Hira Koyuncuoğlu, Gökçe Akyıldız, Aslı Bekiroğlu, Burcu Kara, Cansu Tosun, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu gibi ekranların güzel isimlerinin podyuma çıkacağı defile, 8 Mart Salı günü Maximum UNIQ Hall’da gerçekleşecek.
Çağla Şıkel’in sunuculuğunu üstleneceği gecede defile sonrası Cem Yılmaz’ın yöneteceği açık artırmada her döneme ait bir tasarım satışa sunulacak.
Açık artırma ve bilet satışından elde edilecek tüm gelirler üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonlarına aktarılacak.

Hasret giderdiler
İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, Londra’da okuyan kızları Yağmur’un hasretine dayanamayarak soluğu İngiltere’de aldı.

Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı

Londra’da küresel işletme yönetimi okumaya başlayan Yağmur Ayaydın, geçtiğimiz yıl hazırlık sınıfını bitirmişti. Daha üç yıl Londra’da okuyacak olan kızlarını çok özleyen Ayaydın çifti, işlerden fırsat buldukça İngiltere’ye giderek hasret gideriyor.

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Yıldızların tercihi

Pırlanta ve mücevherat sektörünün tanınmış markalarından Rafi Roy Diamonds’ın genç patronu Rafi Roy Tüter, 115 yıllık aile geleneğini sürdürerek başarılarına yenilerini ekliyor.

Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı

30 yıldır Nuruosmaniye’deki yerinde Sibel Can’dan Nil Karaibrahimgil’e, Pınar Altuğ’dan Merve Özbey’e, Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla tasarımlarını buluşturan Rafi Roy Tüter, Altın Kelebek Ödül Töreni’nde de Melis Sezen’in taktığı dev pırlanta kolyeyle büyük bir başarıya imza atmıştı.

 

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