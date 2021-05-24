Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi

ABD’de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece “tiny house” akımını başlatmıştı. Çoğu kez tekerlek üzerinde kurulu olan bu küçük evler, pandemiyle birlikte şehirden doğaya kaçmak isteyenler sayesinde dünyada moda oldu!

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin de bu akıma kayıtsız kalamadığını öğrendim.

İzmir-Seferihisar’da bir arazi satın alan İynemli, buraya büyük bir villa yaptırmak yerine kendine yürüyen bir ev almış.

Tekerlekler üzerindeki evini arzu ettiği gibi dekore ettiren ünlü oyuncunun bu merakı için 300 bin lira harcadığını duydum.

Dizi çekimleri biter bitmez kız arkadaşı oyuncu Bige Önal’la birlikte Seferihisar’a gidecek olan İynemli, yaz boyunca “tiny house”unun tadını çıkaracak.

Çarşamba akşamı nişan var

Şubat ayında söz kesen Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ, çarşamba günü nişan yapacak. 18 Eylül’de nikâh masasına oturmaya hazırlanan çift, öncesinde geleneklere uyarak küçük bir nişan partisi organize ediyor. Yurtdışındaki arkadaşlarını da nişan için Türkiye’ye çağıran çift, misafirlerini Pırıl Çetindoğan’ın ailesinin sahibi olduğu Pera Palace Hotel’de ağırlayacak. Nişan partisi de yine kız tarafının evinde, Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan’ın yalısında yapılacak.

Çiftin evlendikten sonra Etiler’deki Maya Residences’da oturacaklarını da öğrendim. Geçen hafta lüks siteden ev alan Gökhan Kokuludağ, hemen eve mimar sokarak tadilata başladı.

Evi baştan aşağı yeniden yaptıracak olan çift, büyük tadilat öncesi komşularına jest yaptı. Ev ev dolaşarak komşularına birer paket çikolata dağıtan ve şimdiden gürültü için özür dileyerek anlayış isteyen çiftin bu davranışı site sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Pamir bebeğe baby shower partisi

Futbol dünyasının ünlü ismi Vedat İnceefe ve tasarımcı eşi Esra İnceefe’nin ikinci kez anne-baba olmak için gün saydığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...

Önceki gün Pamir bebek için baby shower partisi yapıldı.

Esra İnceefe’nin yakın dostu Öznur Yakın’ın ev sahipliği yaptığı partiye Serra Karadeniz, Elçin Ateş, Ebru Erberdi ve Göknur Karadağ da katıldı.

29 Haziran’da doğum yapmaya hazırlanan Esra İnceefe, dostlarının bu jesti karşısında büyük mutluluk yaşadı. Bu arada 7 yaşındaki Emir de kardeşine kavuşmak için gün sayıyormuş. Şimdiden aileyi tebrik ediyor, Pamir bebeği sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

Misafirlerini bekliyor

Bir Alaçatı klasiği haline gelen Limon Köyiçi, beşinci yılında misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor. Mekanın kurucu ortaklarından Yasin Becek’le konuştum. “Hepimiz için zor geçen bir sürecin içindeyiz. Artık biraz daha rahatlamak, eski alışkanlıklarımıza tedbiri elden bırakmadan dönmek istiyoruz” dedi ve şunları ekledi:

“Limon Köyiçi’nde aldığımız önlemlerle misafirlerimize üst düzey bir konfor ve hijyen sunarken dünya mutfağının en seçkin reçetelerini hazırlıyor, yerel tatlarla menümüzü zenginleştiriyoruz. DJ Yiğit Özdemir de özel seçkileriyle konuklarımıza keyifli bir ortam sunuyor.”





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