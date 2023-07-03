Aralarında 11 yaş var... işte Deren Talu'nun yeni aşkı!

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Defne Samyeli’nin büyük kızı, model ve oyuncu Deren Talu yeniden âşık!

Talu’nun bir süredir Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’la birlikte olduğunu öğrendim.

Bir teknoloji şirketi olan Aral, kulübün e-spor alanında yaptığı değişiklik sonrası şubenin başına getirilmişti.

Önceki gün kız kardeşi Derin ile birlikte anneleri Defne Samyeli’nin yeni yaşını Bodrum’da kutlayan güzel modelin ilişkisini gizlemediğini ve çoktan yeni sevgilisiyle gecelerde el ele gezdiğini de öğrendim.

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Aralarındaki yaş farkına rağmen çok iyi anlaştıkları ve birbirlerinden çok etkilendikleri de gelen bilgiler arasında.

Hayırlı, uğurlu olsun...

Çeşme’de bayram yaptılar

Cemiyetin ünlü çifti Melis-Burak Hatipoğlu, bayram tatilini Çeşme’de geçirdi. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu yılın ilk deniz tatiliyle atan çift, kızları Derin ve Defne ile keyifli bir bayram geçirdi.

Bol bol dinlenen ve denizin tadını çıkaran Hatipoğlu Ailesi, sevdiklerinin bayram tatilini bu sempatik kareyle kutladı.

Londra’nın gözdesi Bodrum’da

Notting Hill Londra’da 2022 yılında açılan TheCounter, bu yaz Avantgarde Yalıkavak’ta lezzet tutkunlarını, Türk mutfağının çağdaş yorumlarıyla buluşturacak.

Alancha Restaurant başta olmak üzere akılda kalan konseptlerin yaratıcısı Şef Kemal Demirasal’ın elinden çıkan The Counter’ın menüsünü bu yaz Avantgarde Yalıkavak’ta Avantgarde Collection Corporate şefi İlker Erdoğan hazırlayacak.

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Amerika’da ünlü oldular

Mihriban Arslan, Mehtap ve Melike Akçetin’in New York’ta ünlülerin uğrak yeri New Jersey CliffsidePark’ta açtığı ‘Matmazel Home Goods’ mağazası herkesin uğrak noktası oldu. Akdeniz ve Yunan mutfağına aşina Amerikalıların da alışveriş için sık sık uğradığı mağazada yemek takımları, Türk ve Yunan mutfaklarının simgesi olan tabaklar, bardaklar, aksesuvarlar, zarif fincanlar, ince belli çay bardakları ile Türk mutfağının vazgeçilmezi düdüklü tencereler büyük ilgi görüyor.

Büyük transfer sonrası yeni yerinde!

İş dünyasının tanınmış ismi Metin Şen, 2014 yılında New York’un ünlü İtalyan restoranı Serafina’yı Türkiye’ye getirmişti. Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda ben de yazmıştım; Şen, Serafina Türkiye markasının tüm haklarını iş insanları Kaan Kasacı ve Berkin Kaya’ya satmıştı. İki iş insanı, daha önce D-ream Group’ta yöneticilik yapan Orhan Çiftçi’yi transfer etmişlerdi.

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Serafina Türkiye Genel Müdürü olan Orhan Çiftçi, neredeyse 12 yıl Rasim Özkanca’nın yanında yöneticilik yaptıktan sonra yıllarca D-ream Group’taydı. Ben yeme-içme sektöründeki bu transfere büyük başarı derim. Bu arada kısa bir süre kapalı kalan Serafina Mare, yeni yerinde Bodrum Yalıkavak’ta açılmış. Benden söylemesi...

Yeni trend: Kısa saç

Bilirsiniz erkek için en iyi saç modeli, kolay taranabilir konforlu kullanılabilen saçtır. Ünlülerin kuaförü Erhan Mengen de artık dünyada trendin kısa saç olduğunu söyledi. Erkeklere, saç tipi ve kafa-yüz orantılarına göre uygun model belirlediklerini söyleyen Mengen, uzun saçtansa artık daha sık kısa modelleri göreceğimizi anlattı. Saç ustası, kısa saçın da çoklu tarama stillerine uygun olduğunun altını çizerek, “Birçok ayrıntı katarak temiz aydınlık bir yüz hattı, istenildiğinde ise karışık bohem bir görüntü elde edebilir ya da yana tarayarak

centilmen olabilirsiniz” dedi.

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