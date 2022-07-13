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Annesi fenalık geçirdi... Türkücü Ceylan'ın gözyaşları!

#Ceylan#Nalan Avcı#Türkücü Ceylan
Annesi fenalık geçirdi... Türkücü Ceylanın gözyaşları

Uzun süredir kanserle mücadele eden Nalan Avcı dün hayatını kaybetti. Ablasının vefatıyla sarsılan türkücü Ceylan gözyaşlarına boğuldu.

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Türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, dün hayatını kaybetti. Kansere yenik düşen Nalan Avcı, bugün Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ceylan, ablasının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Annesi fenalık geçirdi... Türkücü Ceylanın gözyaşları

ANNESİ FENALAŞTI

Genç yaşında hayatını kaybeden Nalan Avcı'nın vefatı ailesini yasa boğdu. Tabutuna sarılıp ağlayan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Annesi fenalık geçirdi... Türkücü Ceylanın gözyaşları

Ceylan'ın annesi camide fenalık geçirince ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

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ALİŞAN DESTEK OLDU

Nalan Avcı'yı son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Alişan da vardı. Alişan yakın arkadaşı Ceylan'a destek oldu.

Annesi fenalık geçirdi... Türkücü Ceylanın gözyaşları

YEĞENİNİ 25 YAŞINDA KAYBETTİ!

Abla acısıyla sarsılan Ceylan üç yıl önce de yeğeni Nazlıcan'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşamıştı.

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, 2018 yılının aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazlıcan Arkan 2019 yılında 25 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

 

 

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#Ceylan#Nalan Avcı#Türkücü Ceylan

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