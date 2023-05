Annesi acısına dayanamayıp bir gün sonra hayatını kaybetmişti: Ünlü oyuncu ‘yıldızına’ öldükten 7 yıl sonra kavuştu…

Haberin Devamı

Star Wars serisinin sevgili prensesi "Leia Organa" olarak tanınan oyuncu, kısa süre önce piyasaya çıkan otobiyografi türündeki kitabının tanıtımı için çıktığı seyahatten dönerken, uçağın Los Angeles’a inişine 15 dakika kala kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetmişti. Carrie Fisher öldüğünde henüz 60 yaşındaydı.

Efsane oyuncu Star Wars filmlerinde Mark Hamill ve Harrison Ford'la başrol oynamıştı: Fisher, serinin son filmlerinde de yer almış ve Prenses Leia karakterine yeniden hayat vermişti

Carrie Fisher, Star Wars serisinde Galaktik İmparatorluk’a karşı savaşan direnişçilerin lideri, asi Prenses Leia rolünü canlandırıyordu.

Yıldız oyuncunun ani ölümü dünya çapındaki hayranlarını yasa boğarken bu ölüme bir trajedi daha eklendi. Carrie Fisher’ın en az kendisi kadar ünlü, Hollywood efsanesi oyuncu annesi Debbie Reynolds, kızının ölümünden sadece bir gün sonra, Los Angeles’ta kaldırıldığı hastanede 84 yaşında son nefesini verdi. Debbie Reynolds’ın kızının acısına dayanamayıp bir gün sonra ölmesi, Hollywood’un bu iki yıldızının acısının böyle katmerlenmesi günlerce konuşuldu.

Carrie Fisher ölmeden sadece birkaç ay önce ünlü Madame Tussauds müzesinde kendi balmumu heyelini böyle ziyaret etmişti

Debbie Reynolds, hastaneye kaldırıldığı sırada, oğlu Todd Fisher’la kızının cenaze töreninin hazırlıklarıyla ilgileniyordu. Todd Fisher, Variety dergisine yaptığı açıklamada “Annem kızı Carrie ile olmak istedi. Şimdi onunla. Hepimiz çok üzgünüz” dedi. ABD medyası Debbie Reynolds’ın üzüntüden felç geçirdiğini yazmıştı. Bu acı dolu günlerin üzerinden altı buçuk yıl geçtikten sonra Carrie Fisher’ın ismi bir kez daha manşetlere taşındı.

Carrie Fisher'ın kendisi gibi büyük bir Hollywood yıldızı olan annesi Debbie Reynolds, kızının acısına dayanamayıp ondan bir gün sonra hayatını kaybetmişti

Star Wars filmlerinin dünya çapındaki popülaritesi, serinin en akılda kalan cümlesi “May The Force Be With You” (Güç seninle olsun), dünya çapında her yıl 4 Mayıs’ın (İngilizcede May the Fourth) Star Wars günü olarak kutlanması geleneğini yarattı. Carrie Fisher da, ölümünden yıllar sonra Hollywood Walk of Fame’de kendi adını taşıyan yıldızına kavuştu. Fisher’ın yıldızının açılışı 4 Mayıs’a denk getirilip unutulmaz oyuncu bir kez daha onurlandırılmış oldu.

Fisher'ın yakın dostu ve rol arkadaşı Mark Hamill törende duygusal bir konuşma yaptı

Hollywood Bulvarı (Hollywood Walk of Fame), Los Angeles, California’da bulunan bir yürüyüş yolu. Bu yolu dünyanın en çok turist çeken yerlerinden biri yapansa yol boyunca gösteri dünyasının ünlüleri, film ve dizi yıldızlarına kadar 2500’e yakın sanatçının isimlerinin kaldırıma nakşedilmiş bir yıldız şeklinin içinde yer alması.

Artık aramızda olmazsa bile Carrie Fisher'ın da nihayet bir yıldızı var!

Carrie Fisher da ölümünden sonra burada yer alan isimler arasına girdi. Bu özel günde Star Wars hayranları Hollywood Bulvarı’nın doldurdu. Kimilerinin Fisher’ın Star Wars filmlerinde giydiği beyaz kapüşonlu pelerini giydiği göründü. Törenin ev sahibi Fisher’ın kendisi gibi oyuncu olan 30 yaşındaki kızı Billie Lourd’du.

Yanındaysa Carrie Fisher’ın ölümüne kadar en yakın dostlarından biri olan ve Star Wars’da ikiz kardeşi Luke’u canlandıran efsane aktör Mark Hamill vardı. Carrie Fisher’ın yakın çevresinden 30 kişinin davetli olduğu bu özel günde erkek kardeşi Todd Fisher, ve babasının üçüncü evliliğinden olan kız kardeşleri Joely and Tricia Fisher’ın yer almaması dikkat çekti.

Carrie Fisher ve kızı Billie Lourd 2015'te kırmızı halıda böyle mutluluk pozları veriyordu...

Yıldız oyuncunun üç kardeşi ayrı ayrı sosyal medya paylaşımları yaparak yeğenleri Billie Lourd tarafından törene çağırılmamalarını eleştirdiler. Billie Lourd ise annesinin üç kardeşinin neden bu özel günde yer almadıkları sorusunda “Onlar neden çağırılmadıklarını çok iyi biliyorlar” cevabını verdi. Bu karşılıklı açıklamalar ailenin, ikisi de dev birer Hollywood yıldızı olan Debbie Reynolds ve Carrie Fisher’ın öldükten sonra arkalarında bıraktığı hatırı sayılır servet yüzünden miras kavgasına tutuştuğunu düşündürdü.