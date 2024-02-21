Ünlü YouTuber'a 60 yıl hapis cezası! Öz çocuklarını bağlayıp işkence eden 'canavar' mahkemede gözyaşı döktü

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ÜNLÜ YOUTUBER ÖZ ÇOCUKLARINI İSTİSMAR ETTİ… ORTAYA ÇIKAN İŞKENCELER KAN DONDURDU

6 çocuk annesi Ruby Franke, annelik, ebeveynlik, çocuk yetiştirme ve aile içi eğitim gibi konuları ele alan çok takipçili, ünlü bir YouTube kanalını yönetiyordu. Çocuklarından birinin evden kaçıp polise sığınmasıyla ortaya çıkan gerçekler kan donduracak cinstendi.

Eski iş ortağı Jodi Hildebrandt’la kurduğu ve yönettiği kanalda sürekli videolar yayınlayan ve eski usul, sert ve disiplinli bir ebeveynlik anlayışıyla çocuk eğitimi konusunda videolar hazırlayan Ruby Franke’nin kendisi de dışarıdan bakıldığında ideal bir anne görüntüsü veriyordu.

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DIŞARIDAN BAKINCA 6 ÇOCUKLU MUTLU BİR AİLE GİBİ GÖRÜNÜYORLARDI

Temiz pak giysili, oldukça sağlıklı ve mutlu görünen ikisi yetişkinliğe adım atmış 6 çocuğu ve eşiyle sürekli mutlu mesut pozlar veren Ruby Franke’nin öz çocuklarını istismar etmesi çok büyük bir fırtına kopardı.

Geçen yılın ağustos ayında ortağıyla birlikte tutuklanan Ruby Franke’nin davası sonuçlandı. Hakimin Utah eyaleti kurallarına göre en yüksek ceza olan 60 yıla kadar hapis kararının ardından gözyaşlarına boğulan ünlü YouTuber "Alçakgönüllüyüm ve ihtiyacım olduğu sürece hapis cezası çekmeye hazırım. Zehirli davranışlarımı unutmaya kararlıyım" dedi.





HER ŞEY AÇLIKTAN BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ OĞLU KAÇINCA BAŞLAMIŞTI

Franke'nin eski iş ortağı Jodi Hildebrandt da hakimin çocukları "terörize ettiğini" söylemesinin ardından aynı cezayı aldı. Hildebrandt da kararı duyunca ağlamaya başlayarak cevaben "Bu çocukları içtenlikle seviyordum. Mahkemeye gitmememin nedenlerinden biri de bunu tekrar yaşamalarını istemememdi" dedi.

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Franke ve ortağı, ağustos ayı sonlarında, Hildebrandt'ın Ivans, Utah'taki evinin penceresinden kaçan ve yardım için bir komşunun evine koşan "bir deri bir kemik kalmış" çocuklarından birinin polis tarafından bulunmasıyla tutuklanmıştı.





ÖZ ÇOCUKLARINI AÇ BIRAKTI, BAĞLADI, BAŞLARINI SUYA SOKUP NEFESSİZ BIRAKTI

Franke’nin kendi öz evlatlarından biri olan erkek çocuk canını kurtardığında kollarında hâlâ onu bağlamak için sarılmış koli bantları duruyordu.

Polis, kimliği açıklanmayan çocuğun yaralarını, ihmalini ve yetersiz beslenmesini o kadar "ağır" olarak nitelendirdi ki, kurbanı yakındaki Saint George Bölge Hastanesi'ne nakletti.

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Canavar ikili Aralık 2023'te suçlarını kabul etmiş, Franke daha az ceza almak için mahkemeyle yaptığı anlaşma dahilinde çocuklarına başlarını suyun altında tutarak ve aç bırakarak işkence yaptığını itiraf etmişti.

“ONU SONSUZA KADAR HAPİSTEN ÇIKARMAYIN”

Geçen yılın temmuz ayında oğullarından biri kaçmaya çalıştığında, eski YouTuber onu el ve ayak bileklerinden kelepçeleyerek bağlamıştı. Franke'nin baldızlarından biri Eylül 2023'te, işlediği suçlar ışığında "sonsuza dek ortadan kaldırılması" için dua ettiklerini söyledi.

"Kefaletle serbest bırakılması gerektiğini düşünmüyorum. Hakkındaki iddialara inanıyorum," diyen kadın yeğenlerinin yaşadıklarının ortaya çıkmasıyla bu canavar ruhlu anne için "Tüm bunlardan sonra, suçlu bulunursa sonsuza kadar hapse atılmalı" sözlerini kullanmıştı.

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42 yaşındaki ünlü YouTuber’ın 45 yaşındaki eşi Kevin Franke, bir süredir eşiyle ayrı olduklarını ve bu korkunç olaylara şahit olmadığını, karısının yaptıklarından haberdar ve suçlu olmadığını söyledi. Ruby Franke 60 yıl ceza alırken Kevin Franke herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı.





ÇOCUKLARININ BABASIYLA BİR SÜREDİR AYRILARDI

Ruby ve Kevin, altı çocuklu evli bir çift olarak hayatlarını belgeledikleri "8 Passengers "ı 2015 yılında yayınlamaya başladıklarında hızla ün kazandılar. Ancak perde arkasında evlilikleri dağılmaya başladı ve Ruby en büyük iki çocuğu Shari ve Chad'den uzaklaştı.

Artık ayrı yaşayan çift, Hildebrandt'ın terapi grubu ConneXions'a başvurdu ve bu sırada kurucu Ruby ve Kevin'a evliliklerini kurtarmak için ayrılmalarını önerdi.

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Ruby ve Jodi ile ilgili herhangi bir suçla itham edilmeyen Kevin'in avukatı daha sonra Page Six'e yaptığı açıklamada, karı koçanını tutuklamalar yapıldığı sırada "ebeveynlik konusundaki görüş ayrılığı" nedeniyle bir yıldan uzun süredir ayrı olduklarını söyledi.

20 YAŞINDAKİ KIZI: ANNEMİ KELEPÇELİ GÖRMEKTEN ÇOK MEMNUNUM”

Ruby Franke’nin tutuklanmasının ardından 20 yaşındaki kızı Shari sosyal medyada annesinin kelepçelendiğini görmekten "memnun olduğunu" itiraf etti.

Adaletin yerini bulmasından mutlu olduğunu söyleyen talihsiz genç yıllardır anneleriyle ilgili polise ve sosyal hizmetler kurumlarına şikâyetler yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını da ekledi.

Aslında bu korkunç istismarlar Ruby Franke’nin YouTube kanalının izleyicilerini de rahatsız etmiş, kanalı kendi izleyicileri de şikâyet etmişti. Ancak felaketin göz göre göre geldiğini gösteren bu uyarı işaretleri son ana kadar yetkilileri harekete geçirmedi.





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AÇ BIRAKTIĞI KIZI AĞLADIKÇA “BU ONA DERS OLACAK DİYORDU”

Canavar anne şimdi YouTube’dan kaldırılan videolarından birinde okula giderken beslenme çantasını unutan küçük kızını aç bırakmaya devam ediyor, zavallı çocuk açlıktan eziyet çektikçe bunun ona ders olacağını ve bir daha unutkanlık yapmayacağını anlatıyordu.

Ruby, şimdi 19 yaşında olan büyük oğlu Chad'i de defalarca akıl almaz şekillerde cezalandırmış, onu 7 ay boyunca bir pufun üzerinde uyumaya zorlamıştı. Mahkemede gözyaşı döküp pişman olduğunu söyleyerek suçlarını itiraf eden Franke bu tür videolarına gelen eleştirileri reddediyor ve çocuklarına kötülük yaptığını her seferinde inkar ediyordu…