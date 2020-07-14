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Haber Giriş: 14.07.2020 - 17:45,Son Güncelleme:

Amine Gülşe'den ağabeyine 1 milyonluk hediye!

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Amine Gülşe'den ağabeyine 1 milyonluk hediye!
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2014 Türkiye Güzeli ve oyuncu Amine Gülşe'nin ağabeyi Şahan Gülşe, nişanlısı Stefanie Duarte ile dünyaevine girdi.

Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Gülşe'nin, düğün hediye olarak ağabeyine 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) ev aldığı öğrenildi.

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin ağabeyi Şahan Gülşe, sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu. Amine Gülşe abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı ve çifte İsveç’ten 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) bir ev alarak hediye etti.

 

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