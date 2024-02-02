Ünlü sunucu 7 aylık bebeğini ölü doğurmuştu... Karnında bebeğiyle girdiği hastaneden elleri boş çıktı... Her yıla bir mum!

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Belki ilerleyen zamanda başka çocuklar da dünyaya getirir. Ama kaybettiği bebeğin acısı asla dinmez.

Sonuç olarak yeryüzünde büyüttüğü bir bebeği kaybetmekle karnındaki bebeği kaybetmek birbirinden hiç farklı değil. İnsan her türlü evlat acısını yaşar.

Tıpkı ünlü sunucu gibi... Yıllar önce tam da hamileliğinin yedinci ayında daha karnındayken kalp atışları duran bebeğini sezaryenle aldırdığı gün. o ünlü sunucunun yüreğinde hep kanayan bir yara.

O kara günü adı bile belli olan bebeğinin doğum günü olarak kutluyor ünlü sunucu. Her yıl o gün ölü doğan oğlu için bir mum yakıyor.

YAŞASAYDI 13 YAŞINDA OLACAKTI

Sonradan iki tane kız çocuğu sahibi olmasına rağmen karnında ölen bebeğini hiç unutmayan bu ünlü sunucu Amanda Holden.

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İngiltere'de TV ekranlarının yıldızlarından biri olan 52 yaşındaki Holden, eğer yaşasaydı şu anda 13 yaşında olacak oğlu Theo'yu bir kez daha andı.

Ünlü sunucu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğlu için yaktığı bir mumun fotoğrafını paylaşarak "Bugün bir genç delikanlı olacaktın" diye yazdı. Amanda Holden'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

Aslında Holden'ın, oğlu Theo'nun doğum günü olarak belirlediği 1 Şubat aynı zamanda onun ölüm günü.

Holden, yedi aylıkken ölü doğan oğlunu her sene yaktığı bir mum eşliğinde anıyor.

Holden'ın oğlu Theo, 2011 yılında yedi aylıkken ölü olarak doğdu. Daha doğrusu kalp atışları durduğu için annesinin karnından bir operasyonla alındı.

O kara günde neler olup bittiğine bakarsak... Amanda Holden ve kocası Chris Hughes, hamileliğin yedinci ayında rutin kontroller için hastanenin yolunu tuttu.

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Fakat yapılan tetkiklerde bebeğin kalbinin artık atmadığı, anne karnında hayata tutunamadığı ortaya çıktı. Bunun ardından doktoru Holden'ın ölü bebeğinin sezaryen ile alınmasına karar verdi.

Amanda Holden bundan iki yıl önce verdiği bir röportajda o günü anlatırken "Doktor bana hastaneden elim boş bir şekilde çıkacağımı söylediğinde kendimi bir yarışma programı katılımcısı gibi hissettim" demişti.

DENEYİMLERİNİ AYNI ACIYI YAŞAYANLARLA PAYLAŞTI

Olayı yaşadıktan kısa bir süre sonra bu konu hakkında bir tür aktiviste dönüştü Holden. Hatta bir keresinde "Bu konu hakkında çok konuştuğumu biliyorum. Ama aynı durumu yaşayanlara da destek olmayı amaçlıyorum" demişti.

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Holden, oğlu Theo'yu yedi aylıkken ölü olarak doğurmasının ardından Aching Arms (Ağlayan Kollar) adlı bir kuruluşla ortak çalışmalar yapmıştı.

Holden bu kuruluş adına katıldığı bir radyo programında da yaşadığı deneyimi şöyle ifade etmişti: "Bebeğimiz Theo'yu 28 haftalıkken kaybettik. Normal bir doğum odasında dünyaya gelen bebeklerin ilk ağlamalarını duymamam için beni başka bir odaya götürdüler."

İKİ TANE KIZ ÇOCUĞU VAR: Amanda Holden ile Chris Hughes, 2008 yılında evlendi. Çiftin kaybettikleri oğulları Theo dışında, 18 yaşında Alexa ve 12 yaşında Hollie adında iki tane kızı bulunuyor.

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Holden ile Hughes, kaybettikleri oğullarının acısını hiç unutmadı. Çift, şimdi bütün sevgilerini iki kız çocuklarına veriyor.

