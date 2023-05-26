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Alya ile Ali Korur'un arkadaşlığı aşka dönüştü!

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#Alya#Ali Korur#Mehmet Üstündağ
Alya ile Ali Korurun arkadaşlığı aşka dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:45

Ünlü şarkıcı Alya ile gece hayatının tanınmış işletmecisi Ali Korur arasındaki dostluk, aşka dönüştü. Çiftin beş aydır birlikte olduğunu öğrendim.

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Duygulu sesi ve büyüleyici sahne performansıyla tanınan Alya, Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”daki performansıyla da adından söz ettiriyor. Diziye “Laz Kızı” karakteriyle dahil olan güzel şarkıcı, oyunculuğuyla da beğeni kazandı.

Alya ile Ali Korurun arkadaşlığı aşka dönüştü



Duyduğuma göre Alya ile Ali Korur’un ilişkisi zamanla aşka dönüşmüş. Gece hayatında tanışan ikili, önce yakın dost olmuş, sonra da âşık. Çifti birbirlerine bağlayan ortak tutkuları olmuş. Her ikisinin de ortak tutkusu müzik ve seyahatin yanı sıra köpekleri.

Yeni aşk

Cemiyetin tanınmış ismi Merve Arkon’un bir süredir avukat Murat Uyanık’la flört ettiğini öğrendim.

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Alya ile Ali Korurun arkadaşlığı aşka dönüştü

Beş aydır birlikte olan çifti, yakın arkadaşları birbirlerine yakıştırıp tanıştırmış. Murat Uyanık, uluslararası hukuk alanında faaliyet gösteren Yavuz&Uyanık Hukuk Bürosu’nun kurucu ortaklarından. Murat Bey, işi gereği sık sık yurt dışı seyahatlerine gidiyor. Merve Arkon da bilindiği üzere tam bir seyahatsever, modern zaman seyyahı... Aynı tutkuyu paylaşan çiftin işle tatili birleştirerek, sık sık seyahat ettiğini de öğrendim. Ben de çifte mutluluklar diliyorum...

İtalya yolcusu

Moda dünyasında “Officina Penso” markasıyla dikkat çeken Verda Penso şimdilerde yüzünü Avrupa’ya çevirdi. Bileklik, kolye gibi aksesuvar tasarımları ile adından söz ettiren tasarımcının el yapımı çantaları büyük beğeni topluyor.

Alya ile Ali Korurun arkadaşlığı aşka dönüştü

Etiler’de bulunan showroom’u ve internet sitesinden tüm dünyaya satış yapan Officino Penso, Beymen mağazalarında da yerini aldı. İtalya’nın moda merkezi olan Milano’da ünlü mağazalarla görüşmelere başlayan Verda Penso, gereken şartlar oluşursa markasını Avrupa’ya da taşıyacak.

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Hem iş hem tatil

Turizm sektörünün başarılı ismi Emre Saklıca, eşi Meral Saklıca ile yeni yatırımlar için Bodrum’a geldiler.

Alya ile Ali Korurun arkadaşlığı aşka dönüştü

Saklıca çifti, hem iş hem tatil diyerek Bodrum’u gezdi. Yatırım fırsatlarını gözden geçiren ve toplantılar yapan çift, işlerden fırsat buldukça Bodrum’u gezip, denize karşı keyifli bir akşam yemeği yedi.

Yeni deneyimler

Bayou Villas, tatil rotasında yerini aldı. Antalya Lara’daki Bayou Villas modern mekanları, özel havuzları ve sunduğu eşsiz konforla ayrıcalıklı bir tatil sunuyor.

Alya ile Ali Korurun arkadaşlığı aşka dönüştü

25 bin m2’lik bir alan boyunca uzanan 24 müstakil villa, titiz ve yenilikçi yaklaşımıyla otel konaklama deneyimine yeni bir boyut getiriyor. Bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin olan otelin peyzajında 215 farklı bitki türü yer alıyor. Doğayla bütünleşen otelde geniş bir çağdaş sanat seçkisi de var.

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#Alya#Ali Korur#Mehmet Üstündağ

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