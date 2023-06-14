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Altay Bayındır'ın gerçek aşkı Pelin Uluksar!

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#Altay Bayındır#Pelin Uluksar#Mehmet Üstündağ
Altay Bayındırın gerçek aşkı Pelin Uluksar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:31

Yeşil sahaların yakışıklı ismi Altay Bayındır gönlünü, güzel oyuncu Pelin Uluksar’a kaptırdı. Bir aydır birlikte olan çift, aşklarını gözlerden uzak yaşıyor

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Fenerbahçe’nin yıldız ismi Altay Bayındır’ın yeni aşkı güzel oyuncu Pelin Uluksar! Altay’ın, Melisa Aslı Pamuk’la yakınlaştığı iddia edilmiş, ancak ikiliden bir açıklama gelmemişti. Duyumlara göre yakışıklı kalecinin gerçek aşkı ise Pelin Uluksar’mış.

Bir arkadaşım, çifti Anadolu Yakası’nda birlikte görmüş. Bunun üzerine araştırma yapınca, haberin doğru olduğunu öğrendim.

İkisi de kariyerlerinin önüne geçmesin diye haberi şimdilik gizli tutmaya karar verdiğinden, aşklarını gözlerden uzak yaşıyormuş.

Altay Bayındırın gerçek aşkı Pelin Uluksar

“Ben Bu Cihana Sığmazam”daki Süheyla rolüyle dikkat çeken Uluksar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun okullu bir oyuncu.

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Hem Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde hem de Uluslararası Micheal Chekhov Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi alan Uluksar, aynı zamanda bale ve eskrim yapıyor. Güzel oyuncu, Instagram’daki 1,7 milyon takipçisiyle de sosyal medyanın etkin isimlerinden...

Bu iş ciddi!

İş dünyasının ünlü isimlerinden Allan Hakko’nun, başarılı influencer Selin Yağcıoğlu ile birlikte olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü!

Altay Bayındırın gerçek aşkı Pelin Uluksar

Henüz üç haftadır birlikte olan çiçeği burnunda âşıkların ilişkilerinin ise son derece ciddi olduğunu öğrendim.

Duyduğuma göre, benim de birbirlerine çok yakıştığım çiftin ilişkisi çok hızlı bir şekilde ilerlemiş.

Allan Hakko, karakterinden, anneliğinden ve güzelliğinden çok etkilendiği Selin Yağcıoğlu’nu kız kardeşi Romina Hakko Garih ile tanıştırmış. Her ikisi de kız annesi olan Yağcıoğlu ve Garih, hemen anlaşıp kaynaşmış.

Paris’te Türk gecesi

Pınar Altuğ Atacan ile “Taxi” filminin başrol oyuncusu Samy Naceri’nin sunduğu Cengiz Group / VIC Transport ana sponsorluğunda düzenlenen Moon Life Awards Paris ödül töreni, Intercontinental Le Grand Paris Oteli’nde gerçekleşti.

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Altay Bayındırın gerçek aşkı Pelin Uluksar

Moon Life Dergisi’nin kurucusu Alper Alp’in açılış konuşmasını yaptığı ve Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası’nın müzikleriyle başlayan gecede, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği öncülüğünde şehit ailelerinin çocukları ve deprem bölgesindeki afetzede çocuklar yararına Uğur Batur yönetiminde bir müzayede düzenlendi.

Altay Bayındırın gerçek aşkı Pelin Uluksar

İskender Paydaş ve Orkestrası’nın müzikleriyle davetlileri coşturduğu ödül töreni, dünyaca ünlü Nicolas Reyes ve Gipsy Kings Grubu’nun şarkılarıyla son buldu.

Altay Bayındırın gerçek aşkı Pelin Uluksar

Nilsu Berfin Aktaş
Altay Bayındırın gerçek aşkı Pelin Uluksar

Samy Naceri - Oya Başar
Altay Bayındırın gerçek aşkı Pelin Uluksar

Melis-Mustafa Sandal
Altay Bayındırın gerçek aşkı Pelin Uluksar

Alper Alp -Berna Mıçı

 

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#Altay Bayındır#Pelin Uluksar#Mehmet Üstündağ

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