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Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Alp Kılınç kimdir? Nihat Doğan'la olan diyaloğu ile gündemde!

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Alp Kılınç kimdir? Nihat Doğan'la olan diyaloğu ile gündemde!
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Alp Kılınç ve Nihat Doğan gündemde yer alan isimler arasında bulunuyorlar. Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç’ın Nihat Doğan’la ilgili paylaşımlarının ardından magazin gündemini takip edenler araştırmalarını hızlandırdılar. İşte 1996 yılında dünyaya gelen Kılınç ile ilgili detaylar…

Alp Kılınç'a sosyal medyadan mesaj atan Nihat Doğan, ‘Alp'im yeni klibini hikayende paylaşırsan çok sevinirim" dedi. Kılınç, şarkıyı tiye alarak bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından sinirlenen Nihat Doğan, ‘Yazıklar olsun sana. Onca emek onca çabayı tek bir cümle heba ederken hiç mi vicdanın sızlamaz. Bu yapmaya çalıştığın itibar suikastının hesabını mahkemede vereceksin' dedi ve Kılınç’ı engelledi. Peki Alp Kılınç kimdir?

ALP KILINÇ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Gaziantep’te doğan Kılınç, sosyal medya paylaşımları ile gündemde yer alıyor. Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Lütfü Alp Kılınç’a 15 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

 

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