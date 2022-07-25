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Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı! Keyifler yerinde...

#Alişan#Buse Varol#Burcu Kıratlı
Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı Keyifler yerinde...

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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Sağlık olsun da sevgi hep daim

Zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen Alişan ve Buse Varol, evliliklerindeki sıkıntıları aşmayı başardı.

Çocuklarıyla birlikte tatile çıkan çift, Bodrum’a gitti. Aile önceki gün Gölköy’deki bir plajda seyyar satıcıdan mısır alırken görüntülendi. (Kamil SÜMER)

Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı Keyifler yerinde...

Alişan, eşi Buse Varol’la fotoğraflarını Instagram’da “Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı. Sağlık olsun da, sevgi hep daim” notuyla paylaştı.

Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı Keyifler yerinde...

Bodrum yeşili

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Bodrum’da tatil yapan Burcu Kıratlı, Türkbükü’nde yeşil bikinisiyle görüntülendi.

Plaj stiliyle dikkat çeken Burcu Kıratlı setlere dönmeye hazırlandığını açıkladı:

Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı Keyifler yerinde...

“Birkaç proje var, prensipte anlaştık.” İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl’dan tekrar boşanan oyuncu, Nail Gönenli’yle aşk yaşadığı iddiasına da yanıt verdi: “Nail çok yakın arkadaşım.” (Kamil SÜMER)

 

Üç tekerli Gündoğan turu

Bodrum’da tatil yapan oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay önceki gün Gündoğan’da görüntülendi. Üç tekerli lüks motosikletleri Spyder Can-Am üzerinde objektife yansıyan çift, yüksek sesli müzik dinleyerek etrafı turladı. (Kamil SÜMER)

Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı Keyifler yerinde...

Sahilin en renklisi

Güliz Ayla önceki gün Bodrum Gölköy’de görüntülendi. Şarkıcı, renkli bikini kombini ve kızıl saçları ile sahilin en dikkat çekici ismiydi. Ayla, arkadaşları ile denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.(Kamil SÜMER)

Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı Keyifler yerinde...

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Tek başına yüzdü

Nihat Altınkaya, eşi ve kızlarıyla birlikte Çeşme’de tatil yapıyor. Aile önceki gün Fun Beach’teydi. Gün boyu ailesiyle vakit geçiren Altınkaya, bir ara tek başına denize girdi. Ünlü oyuncu, kısa süre yüzdükten sonra locasına döndü. (Deniz BOY)

Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı Keyifler yerinde...

 

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#Alişan#Buse Varol#Burcu Kıratlı

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