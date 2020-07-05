Ali KESER
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Alişan ve ailesinin moral tatili
İzmir’e giderken araçları takla atan Alişan ve ailesi, ölümden döndükleri o kazanın ardından moral tatiline çıktı. Çiftin yanında kaza anında yanında olan bakıcıları da vardı.
Alişan ve ailesi, geçtiğimiz cuma günü Bodrum’daki Flamme Beach’teydi. Şarkıcı, oğlu Burak’la denizde keyifli anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan eşi Buse Varol’un alışverişe çıktığını söyleyen Alişan, geçirdikleri kaza için de “Allah korudu” yorumunu yaptı. Akşamüzeri plaja gelen Varol, eşiyle denize girdi.
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