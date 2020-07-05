Alişan ve ailesinin moral tatili

Alişan ve ailesi, geçtiğimiz cuma günü Bodrum’daki Flamme Beach’teydi. Şarkıcı, oğlu Burak’la denizde keyifli anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan eşi Buse Varol’un alışverişe çıktığını söyleyen Alişan, geçirdikleri kaza için de “Allah korudu” yorumunu yaptı. Akşamüzeri plaja gelen Varol, eşiyle denize girdi.





