Alişan ile Buse Varol kızlarına kavuştu

Alişan güzel haberi "Geldi babasının aşkı, çok şükür" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

YAZIKLAR OLSUN!

Ünlü şarkıcı kızının fotoğraflarını izin almadan sosyal medyada paylaşanlara böyle isyan etti:

En yakınlarım bir kaç kişiye fotoğraf atıyorum...O da alıyor hikayesine atıyor. Ve ben, doğalı yarım saat olmuş bebeğimi yeni görüyorum her yerde... Yazıklar olsun!

GEL KIZIM BEKLİYORUZ

Ünlü şarkıcı dün duygularını böyle ifade etmişti:

O gece başladı hikayemiz ve Allah bize 1 yıl sonra Burak’ı verdi.. Şimdi ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılıcak..Seni bekliyoruz kızım, annen baban ve bütün ailen hep birlikte seni kucaklamak için sabırsızlanıyoruz.. Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak...Beni evlendiğimiz günden beri dünyanın en mutlu kocası yapan aşkıma Buse Varol'a kucağıma aldığım gün babalığı bana tattıran oğluma ve ailemize teşekkür ederim.. Bu mutluluğu bana ikinci kez yaşatmayı nasip eden Allahım'a binlerce şükürler olsun.. Sizlerden de ricam bir hayırlı olsun bir de dua.. Gel kızım bekliyoruz💙🧿🤲

“Dostlar Mahallesi” dizisinin setinde tanışan ikili aşklarını kısa sürede nikah masasına taşıdı. 2018’de evlenen çift 2019’da da oğulları Burak’a kavuştu.



ÜNLÜ ÇİFT BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ BÖYLE ÖĞRENMİŞTİ





