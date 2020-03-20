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Haber Giriş: 20.03.2020 - 14:13,Son Güncelleme:/

Alişan çaldı oğlu Burak oynadı

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Alişan çaldı oğlu Burak oynadı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası ünlü isimler ‘evde kal’ uyarılarını harfiyen uygulamaya devam ediyor.

Bu zor günlerde ailesiyle birlikte vakit geçiren Alişan oğlu ile çektiği eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sazı eline alan ünlü türkücü çaldı oğlu Burak oynadı.

Alişan o anların videosunu, ‘Evde kendimiz çalıp kendimiz soyluyoruz. Bu kara günler elbet geçecek ve herkes işine, gücüne kavuşacak.. Az daha sabır’ notuyla paylaştı.

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