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Haber Giriş: 04.05.2021 - 08:27 | Son Güncelleme:

Alina Boz'dan samimi açıklamalar! Pandemiden öğrendiğim: Hiçbir şeyi erteleme

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Alina Boz'dan samimi açıklamalar! Pandemiden öğrendiğim: Hiçbir şeyi erteleme

Alina Boz, pandemi sonrasına dair planlarını InStyle Türkiye dergisine anlattı.

Ünlü oyuncu, seyahate çıkma hayalleri kurduğunu söyledi: “Uzun bir Avrupa tatiline çıkmak istiyorum. Uzun zamandır ertelediğim, görmek istediğim yerleri görmek istiyorum. Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu. Her zaman istediklerinizi yapmak için sınırsız zamanınız olduğunu, her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu düşünüyorsunuz ama bir gün geliyor, öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Her şey yoluna girdiğinde ilk yapacağım şey, görmeyi ertelediğim yerlere gitmek olacak.”

Alina Bozdan samimi açıklamalar Pandemiden öğrendiğim: Hiçbir şeyi erteleme

AŞKIN TANIMI HEP DEĞİŞİYOR
Röportajda ünlü oyuncuya “Birine âşık olduğunuzu nasıl anlarsınız?” sorusu da yöneltildi. Boz şöyle yanıt verdi: “Aşk tarif edilmesi çok zor bir duygu. Hatta birçok duygunun karışımı. Hayatında edindiğin deneyimlerle birlikte insandaki tanımı da hep değişiyor. Hiç olmadığını sandığın kadar mutlu ve huzurlu hissetme hali genel bir aşk tanımı olabilir benim için. Ama aslında tarif edilemeyecek kadar karışık, bir o kadar da kişisel bir duygu.”

Kendimi izliyorum ama...
Alina Boz, “Kendinizi izler misiniz ekranda?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Hatalarımı ve doğrularımı görmek için zaman zaman izliyorum. Ama tabii bu gözle izlerken izleyici kadar keyif aldığımı söyleyemem.”

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