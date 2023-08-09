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Alina Boz ve Umut Evirgen tatile devam ediyor

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#Alina Boz#Umut Evirgen#Bozburun
Alina Boz ve Umut Evirgen tatile devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 08:02

Yunanistan tatilinin ardından rotayı Bozburun’a çeviren Alina Boz ve Umut Evirgen’in üçüncü durağı yurtdışı oldu.

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Aşkları magazin dünyasına bomba gibi düşen oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen, Yunanistan tatilinin ardından soluğu Bozburun’da aldı.

Görüntülenmemek için tatil boyunca muhabirlerden kaçan çift, önceki gece Dalaman Havalimanı’nda objektife yakalandı.

Saat 03.30’daki uçuşu tercih eden âşıklar, İstanbul üzerinden yurtdışına çıktı.

Alina Boz ve Umut Evirgen tatile devam ediyor

KADIN YOLCU YER DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Sevgililer, İstanbul’a business class’ta uçtu. Hemen arkasında oturan genç bir kadın, yolculuk sırasında Alina Boz’la yer değiştirmek istedi.

Ancak oyuncu olumsuz yanıt verdi. İddiaya göre Boz, uçaktan indikten sonra transfer aracında da karşılaştığı yolcuya sert bakışlar attı...

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Alina Boz ve Umut Evirgen tatile devam ediyor

 

 

 

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#Alina Boz#Umut Evirgen#Bozburun

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