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Haber Giriş: 09.02.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Alina Boz limitleri zorladı!

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Alina Boz limitleri zorladı!
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Ünlü oyuncu Alina Boz, formunu korumak için çok sıkı çalışıyor. Boz önceki gün barfiks çektiği anların videosunu Instagram’dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Alina Boz, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boz’un takipçilerinin beğenisine sunduğu videoda özel antrenmanı Kerim Savaş Sarı’nın yardımıyla barfiks çektiği dikkatten kaçmadı. Sarı, çok sıkı çalışan ünlü oyuncu için “Bir iki haftaya desteksiz yapar barfiksi bence” dedi. Boz’la beraber rol arkadaşı Burak Deniz de spor yaptı. Ünlü oyuncunun spordaki başarısı hayranları tarafından takdir edildi.

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