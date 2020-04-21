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Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Alina Boz köpeğine böyle veda etti: Huzur içinde uyu pamuk kalplim

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Alina Boz köpeğine böyle veda etti: Huzur içinde uyu pamuk kalplim
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Oyuncu Alina Boz'un Dogo Argentino cinsi köpeği öldü. Köpeğiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Boz, 'Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın' mesajını paylaştı.

Alina Boz’un bir süredir hasta olan köpeği öldü. Ünlü oyuncu köpeğine şu sözlerle veda etti; Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım.. Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın. Son günlerinde bile hep güçlü kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Huzur içinde uyu pamuk kalplim. Aslında dilerim ki senin gidişin birlerine fayda sağlasın. O yüzden; Lütfen, lütfen ve lütfen durumunuz yeterli ise köpeklerinize yılda bir kan testi yaptırın. Çünkü bazen dostlarımız bize çektikleri acıları göstermek istemeyebilirler. Ben bunu çok geç öğrendim, yetişemedim. Dilerim ki siz yetişirsiniz.

Alina Boz köpeğine böyle veda etti: Huzur içinde uyu pamuk kalplim

Alina Boz'a sevgilisinden destek
Uzun zamandır Alina Boz ile aşk yaşayan Mithat Can Özer, bu fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazdı; Yas sevgi için ödediğimiz bedeldir.. Seni çok seviyoruz aslan...
Alina Boz köpeğine böyle veda etti: Huzur içinde uyu pamuk kalplim


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