Ali Sunal'ın otelde müzik kavgası... 'Kesin şu müziği uyuyamıyoruz!' dedi, Berkay'dan özür gecikmedi...

'BEBEK VAR KARDEŞİM'



Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın huzuru kaçtı. Küçükbük'teki villasında kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı.

Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini fark eden Sunal, oraya giderek "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi.

BERKAY ÖZÜR DİLEDİ



Günaydın'da yer alan habere göre bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı.

Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.